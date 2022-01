Venus und Merkur in Rückläufigkeit fördern Selbsterkenntnis und Sinngefühl. Welchen Sternzeichen das Horoskop für die Woche vom 24. bis 30. Januar besonders viel Positives prophezeit, liest du hier.

Da ist es auch schon wieder so weit: Die letzte Januarwoche liegt vor uns. Einige Menschen mag das erschrecken, doch bei anderen weckt es Optimismus und Lebensgeister. Hier und da schauen wir nachmittags auf die Uhr und stellen verwundert fest, dass schon beinahe Feierabend ist und wir noch gar nicht das Licht einschalten mussten. An manchen Morgen wachen wir auf – und es ist nicht mehr stockdunkel. Und wenn wir draußen dick und mehrlagig eingepackt und trotzdem frierend unseren Zielen entgegeneilen, können wir uns immerhin schon sagen: In gut vier Wochen ist März und dann kommt endlich der Frühling. Aber ja, erschrocken sein können wir auch: Gestern noch Silvesterraclette gegessen und auf einmal ist der erste Monat des Jahres fast vorbei.

Astrologisch dominiert in dieser letzten Januarwoche die gleichzeitige Rückläufigkeit von Venus und Merkur. Die Konstellation begünstigt Entdeckungen im Rahmen unserer Selbsterforschung: Nun können Seiten an uns zum Vorschein kommen, die bislang im Verborgenen lagen. Zudem fördert eine planetarische Ballung im Wassermann in dieser Woche unsere Kreativität und Spiritualität, ermuntert dazu, um die Ecke zu denken und lässt uns Dinge erkennen, für die wir in anderen Zeiten blind sind. Folgenden drei Sternzeichen kommen die astrologischen Bedingungen ab dem 24. Januar laut Horoskop besonders zugute.

Horoskop: Diese Sternzeichen profitieren ab dem 24. Januar von den Sternen

Steinbock

Steinböcke entdecken in dieser Woche ungeahnte Kräfte und Kraftquellen in sich selbst. Du erlebst zu deiner eigenen sehr großen Überraschung, dass Disziplin und Ehrgeiz nicht zwangsläufig die besten Ergebnisse nach sich ziehen, sondern dass eine entspannte Herangehensweise oftmals weiterführt – und sich auch noch besser anfühlt. Diese Erkenntnis kann dich langfristig befreien und beflügeln. Wenn du es schaffst, sie in dein Verhalten einfließen zu lassen.

Wassermann

Wassermänner sind generell sehr soziale Menschen und achten stets darauf, dass es ihren Liebsten gut geht und sie für sie da sind. In dieser Woche verspürst du jedoch ein starkes Bedürfnis, dich dir selbst zu widmen und dich zu sammeln. Die Gelegenheit ist günstig, um deine Werte und Ziele zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Was ist dir im Leben wirklich wichtig? Was tut dir gut? Mach das zur Priorität und du machst nichts verkehrt.

Widder

Widder profitieren in dieser Woche von einem Energiebooster, den sie in erster Linie Mars verdanken. Du kannst jetzt alles schaffen, was du willst, deine Kraft und Motivation scheinen nahezu grenzenlos. Das einzige, was dir Schwierigkeiten bereiten könnte, ist, herauszufinden, was du wirklich willst – doch mit Unterstützung von Merkur und Venus stehen deine Chancen gut, dass dir auch das gelingen wird.

