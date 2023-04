Ob Probleme lösen, etwas ganz Neues entwickeln oder künstlerisch aktiv werden, für drei Sternzeichen sind solche Herausforderungen derzeit wie gemacht: Ihnen schenken die Sterne nun eine Extraportion Kreativität.

Manchmal sind wir kreativ und genial und dann wieder stumpf wie ein Brotkanten. Woran liegt das nur? Sicherlich an mehreren Faktoren. So wird etwa unsere gesundheitliche Verfassung einen Einfluss darauf haben, wie wir Probleme bewältigen oder Ideen entwickeln können, unsere Lebenssituation mag eine Rolle spielen – haben wir gerade viel oder wenig auf dem Zettel? – und unser soziales Umfeld wird gewiss ebenfalls bedingen, wie beschwingt und inspiriert wir in einer bestimmten Phase sind.

Und nicht zu vergessen: Die Energien, die in unserem Universum vorherrschen sowie die Stellungen und Bewegungen der Gestirne. Letztere stellen insbesondere drei Sternzeichen für die nächsten zwei Wochen ein hohes Level an Kreativität in Aussicht – wie und ob sie es für sich nutzen können, bleibt jedoch wie immer jeder Person selbst überlassen.

Horoskop: 3 Sternzeichen, die jetzt besonders kreativ sind

Wassermann

Wassermänner sind generell kreative, unabhängige Persönlichkeiten, doch auch sie geraten manchmal in die ermüdenden und abstumpfenden Mühlen des Alltags. Der Wechsel der Venus ins Sternzeichen Zwillinge am 11. April weckt den Wassermann jedoch geradezu abrupt auf: Das Luftzeichen erlangt nun ein sehr klares Bewusstsein für die eigene Situation und seine Talente. Auf dieser Grundlage findet es Zugang zu seinen Fähigkeiten und Stärken – insbesondere zu seiner ihm eigentümlichen Kreativität.

Löwe

Löwen ermutigen die Sterne nun dazu, sich auf Abenteuer einzulassen und etwas Neues zu wagen, ohne es im Vorfeld allzu ausführlich zu durchdenken. Auf diese Weise kann das Feuerzeichen seine Perspektive erweitern und auf frische Ideen und Ansätze kommen – nicht nur für aktuelle und zukünftige Angelegenheiten, sondern auch für alte Probleme.

Waage

Waagen erfahren nun Unterstützung von Merkur, sich einiger Altlasten zu entledigen – und blühen in der neu gewonnenen Freiheit und Leichtigkeit kreativ so richtig auf. Das Luftzeichen sprüht vor Ideen und sieht überall Potenzial, das verwirklicht werden kann. Eine gute Gelegenheit, in der Gegenwart aufzuräumen und die Zukunft zu planen.

Verwendete Quellen: astromedizin.info, BRIGITTE-Zweiwochenhoroskop