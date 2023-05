Je nach Lebensphase setzen wir unterschiedliche Schwerpunkte. Im aktuellen Mondkreislauf stehen für drei Sternzeichen ihre persönlichen Beziehungen im Vordergrund. Zurecht – denn jetzt können sie diese erheblich stärken.

Alles hat seine Zeit. In manchen Lebensphasen stecken wir viel Kraft und Aufmerksamkeit in unseren Job, in anderen investieren wir besonders viel Energie in unsere Gesundheit und unser persönliches Gleichgewicht und in einigen bringen wir uns mit extra Einsatz in unsere Beziehungen ein. Oft merken wir das gar nicht bewusst beziehungsweise selten entscheiden wir uns aktiv dazu, einem Lebensbereich mehr Aufmerksamkeit zu widmen als den anderen – es ergibt sich einfach so. Aus unseren Bedürfnissen, aus dem Lauf unseres Lebens, der Komposition des Schicksals und aus den Energien des Universums, die uns beeinflussen und einen Weg vorschlagen. Folgenden Sternzeichen legt der Kosmos derzeit nahe, ihren intimen Beziehungen eine hohe Priorität in ihrem Leben einzuräumen und sich auf die Menschen zu konzentrieren, die ihnen am wichtigsten sind. Jetzt haben sie nämlich die Möglichkeit, diese Verbindungen in entscheidender Weise auszubauen und zu vertiefen.

Horoskop: 3 Sternzeichen, die ihre wichtigsten Beziehungen jetzt noch mehr stärken können

Wassermann

In herausfordernden Zeiten und bei größeren Veränderungen merken wir, auf welche Menschen wir in unserem Leben wirklich zählen können. Wassermänner erholen sich derzeit von ein paar turbulenteren Wochen – und sehen nun, wer stets an ihrer Seite war. Du empfindest eine tiefe Dankbarkeit und ein starkes Vertrauen zu deinen Liebsten, die nicht zum ersten Mal bewiesen haben, dass du dich auf sie verlassen kannst. Die anstrengende Phase ist glücklicherweise vorüber, jetzt könnt ihr gemeinsam Kraft tanken und das Leben genießen.

Löwe

Löwen haben während der vergangenen Wochen erhebliche Fortschritte gemacht, was die Verarbeitung früherer Verletzungen und Wunden angeht. Du spürst, dass du nun bereit bist, dich vollständig zu öffnen und auf andere Menschen einzulassen. Das muss nicht unbedingt in romantischer Weise sein. Gibt es vielleicht Personen, die geduldig auf dich gewartet haben? Eventuell sind sie es, die einen festen Platz in deinem Leben am meisten verdienen.

Schütze

Schützen fühlen sich derzeit äußerst gesund, ausgeglichen und zufrieden. Momentan gibt es keinerlei Sehnsüchte, die sie plagen oder beunruhigen, und sie können sich gut von Fremdimpulsen und Ablenkungen abgrenzen. Dadurch sieht und spürt das Feuerzeichen nun besonders klar, was ihm im Leben am meisten bedeutet – beziehungsweise wer. Selbst wenn es ein Mensch ist, zu dem deine Beziehung in den vergangenen Jahren etwas abgekühlt ist, nun ist die Zeit, ihm wieder richtig nahe zu kommen. Womöglich sogar näher als je zuvor.

