In sich gehen, seiner inneren Stimme Gehör schenken und sich dem eigenen Wohlbefinden widmen sollten jetzt diese drei Sternzeichen.

Eine neue Sport-Routine, gesündere Ernährung, weniger Stress: Viele Leute starten mit ambitionierten Vorsätzen ins neue Jahr und sind extra motiviert, wenn es darum geht, ihre Vorhaben durchzuziehen. Was dabei häufig vernachlässigt wird: die eigene Intuition. Bei all den ambitionierten Zielen vergessen wir manchmal, achtsam zu sein und darauf zu hören, was Körper und Geist wirklich brauchen – dabei ist das so wichtig. Welche Sternzeichen sich jetzt wieder mehr ihren Bedürfnissen widmen sollten – hier kommt die Antwort.

Löwe: körperliche Regeneration

Wenn der Mond im Tierkreiszeichen Löwen steht, heißt das: Zeit für Regeneration. Es kann nämlich passieren, dass man während dieser Zeit verstärkt unter seinem Kreislauf oder chronischen Schmerzen leidet. Laut Mondkalender eignet sich der abnehmende Mond an Löwe-Tagen deshalb immer für regenerative Aktivitäten, die dem Kreislauf und Co. wieder neue Energie schenken. Dazu zählen zum Beispiel lange Spaziergänge an der frischen Luft, viel Wasser trinken und ein rücksichtsvoller Umgang mit seinem Körper. Widme dich deiner Gesundheit und du wirst belohnt.

Widder: unerfüllte Herzenswünsche

Der Jupiter im Sternzeichen Widder verspricht eine Menge Dynamik. Es kann durchaus passieren, dass dich unerwarteter Optimismus überkommt, der als Türöffner in jeglichen Lebensbereichen dient. Mach ihn dir also zunutze und pack jetzt die Dinge an, von denen du glaubst, dass sie dich in Zukunft innerlich antreiben werden. Das kann ein Job-Wechsel, ein unerfüllter Wunsch oder eine neue Sportart sein. Alles, was du jetzt mit ganzem Grundvertrauen anpackst, wird dir treue Dienste leisten.

Steinbock: tägliche Selbstreflexion

Geduld, lieber Steinbock. Der rückläufige Merkur sorgt gerade dafür, dass der Start ins neue Jahr etwas holprig ist. Jetzt ist es vor allem wichtig, nichts zu überstürzen und sich nicht von anderen in die Irre führen zu lassen. Du hast ein gutes Bauchgefühl. Lerne, noch intuitiver darauf zu hören. Nimm dir dafür jeden Tag fünf Minuten Zeit, um zu reflektieren und schreib dir auf, was dich bewegt. Das hilft, verschiedene Dinge besser einzuordnen.

verwendete Quellen: baerbel-drexel.de, solaris.com