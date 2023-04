Horoskop: 3 Sternzeichen, die jetzt mit Ehrlichkeit punkten können

Ehrlich währt am längsten? Vielleicht nicht immer, doch laut Horoskop fahren diese Sternzeichen mit Ehrlichkeit zurzeit am besten.

Ehrlichkeit empfinden wir tendenziell als positiv und wünschenswert, doch tatsächlich ist es in manchen Lebenssituationen durchaus vertretbar und sinnvoll, nur bedingt ehrlich zu sein. Zum Beispiel müssen wir nicht immer unbedingt unsere ehrliche Meinung beisteuern, wenn wir wissen, dass sie nur zu Diskussionen und schlechter Stimmung führen wird. Wir müssen auch nicht jedem Menschen ehrlich sagen, was wir fühlen, was unsere Schwächen sind oder was wir über ihn denken. Nicht einmal uns selbst gegenüber müssen wir jederzeit und in jeder Hinsicht ehrlich sein – wenn wir uns damit beschützen oder gar retten, dürfen wir uns auch gelegentlich belügen.

Allerdings gibt es gute Gründe dafür, dass wir Ehrlichkeit in der Regel eher bevorzugen. Sie kann uns beispielsweise befreien und erleichtern, sie ist die Voraussetzung für Vertrauen und intime Beziehungen und bietet oft eine tolle Basis für Verständnis, Klarheit und Harmonie.

Insofern haben folgende Sternzeichen einen Grund zur Freude: Ihnen rät das Universum nun, sich im Zweifel für die Ehrlichkeit zu entscheiden.

Horoskop: Sternzeichen, die jetzt mit Ehrlichkeit am besten fahren

Krebs

Mit der Mondenergie in ihrem Zeichen haben Krebse nun einen guten Zugriff auf ihre Gefühle und Bedürfnisse. Du weißt genau, was du brauchst und wie du zu den Dingen stehst, und es gibt keinen Grund, das nicht zu kommunizieren. Da du zurzeit ein Händchen dafür hast, die richtigen Worte zu finden, brauchst du nicht zu fürchten, jemanden nachhaltig mit deiner Ehrlichkeit zu verletzen.

Jungfrau

Jungfrauen bekommt laut Horoskop Ehrlichkeit zu sich selbst in dieser Woche ganz besonders gut. Wie fühlst du dich wirklich? Was macht dir zu schaffen? Was wünschst du dir in deinem tiefsten Innern? Nun ist eine günstige Zeit, dich diesen Fragen zu stellen und sie ehrlich zu beantworten – denn, falls nötig, verfügst du über genügend Kraft, um in deinem Leben etwas zu verändern.

Waage

Waagen können mit Ehrlichkeit in ihren Beziehungen momentan viel gewinnen. Es gibt Menschen in deinem Leben, die schon lange darauf warten, dass du dich ihnen öffnest und ihnen vertraust – weil sie dir zeigen möchten, dass sie dich bedingungslos lieben. Du brauchst dich nicht zu verstellen, um anderen zu gefallen. Trau dich ruhig.

Verwendete Quellen: mondrausch.com, BRIGITTE-Zweiwochenhoroskop