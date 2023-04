Kennst du bestimmt: Es gibt Tage und Wochen, da läuft es einfach. Man fühlt sich selbstbewusst und unbesiegbar und das wirkt sich auch auf deine Aura aus. Drei Sternzeichen versprühen diese Woche ganz besondere Vibes und ziehen damit alle in ihren Bann.

Könntest du gerade Bäume ausreißen? Hast du das Gefühl, dass fast alles gelingt, was du anpackst? Fühlst du dich mit dir selbst wohl und läuft es vielleicht sogar in der Liebe richtig gut? Dann gehörst du eventuell zu diesen drei Sternzeichen, die aktuell ein Charisma versprühen, dass man ihnen einfach nichts abschlagen kann.

Zwillinge

Dass Zwillinge gerade so von Innen heraus Strahlen liegt vor allem an Beautyqueen Venus, die durch ihr Zeichen wandert und sie mit einem ganz besonderen Glow versorgt. Der wiederum macht sie unwiderstehlich. In der Liebe knistert und prickelt es gewaltig und du kannst dich auf das ein oder andere Abenteuer im Bett freuen, aus dem sogar mehr werden könnte. Aber nicht nur in Sachen Liebe, auch im Job könnte es nicht besser laufen. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt für Networking und Social Media – schließlich verzauberst du gerade alle mit deiner Art. Und das wiederum könnte sogar Aufstiegschancen mit sich bringen. Also go girl, jetzt ist deine time to shine.

Waage

Waagen sind gerade kaum zu übersehen. Wenn du einen Raum betrittst, kannst du sicher sein, dass man dich wahrnimmt. Venus hat hier ihre Finger im Spiel. Vor allem Singles haben jetzt ihren großen Auftritt. Du wirst öfter angesprochen und dein Flirtbaromether steigt rasant. Aber auch verpartnerte Waagen profitieren von ihrem Charisma. Jetzt ist eine super Zeit, die Beziehung ein wenig aufzufrischen und Zukunftspläne zu schmieden. Was willst du gern erreichen? Was steht ganz oben auf deiner Wunschliste? Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, Dinge anzugehen und vielleicht auch andere von deinen Ideen zu überzeugen.

Wassermann

Dem Wassermann fliegt gerade alles nur so zu, denn die Sterne sorgen für ein richtig hohes Energielevel und du sprühst nur so vor Lebensfreude. Das ist nicht nur ansteckend, sondern auch besonders anziehend. In Sachen Liebe hat natürlich auch hier Venus ihren Anteil. Es prickelt in Beziehungen und Singles sind heiß begehrt. Auch im Job. Die Sympathien hast du ganz auf deiner Seite und was du präsentierst, überzeugt. Es winkt jede Menge Anerkennung und mit guten Argumenten vielleicht auch eine Finanzspritze. Ein guter Zeitpunkt, die Power vom Universum zu nutzen.

Quelle: Brigitte Wochenhoroskop