Natürlich wollen wir keinem Sternzeichen unterstellen, dass es keine Geheimnisse für sich behalten kann. Es gibt aber einige, die besonders verschwiegen sind und bei denen dein Geheimnis ganz sicher gut aufgehoben ist.

Ob jemand vertrauenswürdig ist oder eher zu den Plaudertaschen gehört, ist sehr individuell. Einige Menschen haben eine größere Fähigkeit, Geheimnisse zu bewahren, während andere möglicherweise eher dazu neigen, Informationen weiter zu erzählen. Zu welcher Kategorie Menschen zählen, hängt daher nicht nur von ihrem Sternzeichen ab, sondern auch von ihren Werten und moralischen Überzeugungen. Dennoch sind einige Sternzeichen für ihre Diskretion, ihre Zurückhaltung und Verschlossenheit bekannt und daher möglicherweise die bessere Wahl, wenn es darum geht, ein Geheimnis zu bewahren und dir Rat zu holen. Drei Sternzeichen sind besonders vertrauensvoll und deine großen und kleinen Geheimnisse bei ihn sicher aufgehoben.

Diese drei Sternzeichen halten dicht

Skorpion

Das Sternzeichen Skorpion gilt als geheimnisvoll und verschlossen, das macht ihn grundsätzlich zu jemandem, dem man gut Geheimnisse anvertrauen kann. Aber nicht nur das, sie sind ebenso dafür bekannt, sehr emotional zu sein und intensive, tiefe Gefühle zu spüren. Daher ist es für sie ein NoGo, andere zu verletzen, indem sie Geheimnisse ausplaudern. Gleichzeitig spüren sie sehr schnell, wem sie selbst vertrauen können und wem sie im Gegenzug diese auch ihnen eigene Fähigkeit zur Verfügung stellen. Diskretion, ein gesundes Misstrauen und Vorsicht gegenüber anderen Menschen sind Eigenschaften, die den Skorpion zu einem zuverlässigen Bewahrer von Geheimnissen macht.

Steinbock

Wurdest du von einem Steinbock erst einmal in seinen Inner Circle aufgenommen, ist alles was du ihm je anvertraust sicher verwahrt. Verpflichtungen und Versprechen nehmen Steinböcke nämlich sehr ernst und es widerspricht ihrem Selbstverständnis, die Geheimnisse ihrer Freund:innen auszuplaudern. Ebenso vorsichtig, wie sie mit der Preisgabe ihrer eigenen persönlichen Informationen sind, verwahren sie die anderer. Über ihre Lippen wird niemals versehentlich ein unüberlegter Gedanke kommen. Sie sind zuverlässige, vertrauenswürdige Menschen, denen du jedes noch so große Geheimnis anvertrauen kannst.

Jungfrau

Analytisch, sorgfältig, gründlich: Jungfrauen sind dafür bekannt, sorgfältig nachzudenken und alle Aspekte zu betrachten, bevor sie handeln oder sprechen. Diese Eigenschaft ermöglicht es ihnen, die Konsequenzen abzuwägen, die eintreten könnten, wenn sie ihre eigenen oder die Geheimnisse anderer Preis geben. Ein unüberlegtes Wort gibt es bei Jungfrauen meist nicht. Außerdem sind sie sehr verschwiegen und behalten ihre eigenen Angelegenheit gern für sich. Das gilt aber auch für jene, die ihnen andere anvertrauen. Auf Jungfrauen kann man sich verlassen, sie sind verschwiegen und respektieren die Privatsphäre anderer. Es würde ihnen daher niemals in den Sinn kommen, Geheimnisse an Dritte weiterzugeben.

Bedenke aber, was du anderen erzählst, kann für sie zur Last und Bürde werden. Überlege daher gut, was du anderen anvertraust und ob beispielsweise die Erleichterung deines Gewissens, Gewissensbisse bei denjenigen hervorrufen kann. Denn dann solltest du sie vielleicht doch lieber für dich behalten.