Fast alle Menschen haben die eine oder andere nervige Eigenschaft. Bei einigen Sternzeichen fällt die jedoch den wenigsten auf.

Manche Menschen nerven durch ihren ständigen Pessimismus, andere durch ihre permanent gute Laune. Einige reden zu laut, andere zu leise und wieder andere zu schnell. So nervig, wenn jemand immer nur herumblödelt, aber ebenfalls kaum zu ertragen, wenn eine Person gar keinen Spaß versteht. Ordnungsfanatiker:innen nerven, Chaos-Queens aber auch. Zumindest manchmal. Wenn man gerade leicht zu nerven ist. Oder vielleicht gar nicht gesellschaftsfähig?

Das Potenzial, anderen auf die Nerven zu gehen, haben jedenfalls die meisten Menschen – ganz gleich, wie liebenswert, rücksichtsvoll und geschickt sie eigentlich sind. Was eine Person nervt, kann allerdings eine andere überaus charmant finden, und was uns im einen Moment Applaus und Bewunderung einbringt, kann im nächsten auf Ablehnung stoßen. Niemand kann es immer allen recht machen und das ist völlig in Ordnung.

Folgende Sternzeichen haben typischerweise jedoch verhältnismäßig wenige Eigenschaften, die negativ auffallen. Ob sie ihre nervigen Seiten verstecken? Oder davon ablenken? Vielleicht schauen wir bei ihnen ab sofort ein wenig aufmerksamer hin.

Horoskop: 3 Sternzeichen, die den wenigsten Menschen auf die Nerven gehen

Fische

Fische sind meistens sehr geduldige, aufmerksame Persönlichkeiten, die tendenziell gerne eine beobachtende, zurückhaltende Rolle einnehmen. Wenige Menschen fühlen sich von Fischen bedrängt, dafür fühlen sich umso mehr dazu eingeladen, sich ihnen zu öffnen und Freundschaft zu schließen. Außerdem verfügt das Wasserzeichen über ein hohes Maß an Takt- und Feingefühl, aufgrunddessen es selten Grenzen überschreitet oder wunde Punkte berührt. Fische nerven einfach so gut wie gar nicht.

Stier

Stiere sind in der Regel sehr ausgeglichen und legen großen Wert darauf, bei sich und ihrer Mitte zu bleiben. Selten belasten sie andere Menschen mit Gefühlsausbrüchen oder impulsivem Verhalten, stattdessen bieten sie oft einen Ruhepol und einen mäßigenden Einfluss. Hinzu kommt, dass das Erdzeichen ein Genussmensch ist und jederzeit zur Verfügung steht, um die schönen Seiten des Lebens voll auszukosten. Um einen Stier als nervig zu empfinden, müsste eine Person schon sehr leicht reizbar sein.

Waage

Waagen haben ein hervorragendes Gespür für ihre Mitmenschen und treffen stets den richtigen Ton. Sie wissen, wann sie am besten zuhören und wann ihr Moment gekommen ist, zu reden. Dabei ist das Luftzeichen keineswegs selbstdarstellend und profiliert sich nie. Waagen fallen durch vieles auf – aber sicher nicht dadurch, dass sie nerven.