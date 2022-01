Zunehmender Mond, rückläufiger Venus und ein den Blick leicht verklärender Pluto. Welchen Sternzeichen das Horoskop in der Woche vom 10. bis 16. Januar die besten Voraussetzungen verspricht, liest du hier.

In der Woche vom 10. bis 16. Januar motiviert der zunehmende Mond, neue Projekte mit viel Energie voranzutreiben und mit großem Einsatz auf die persönlichen Zielen zuzugehen. Besonders die Tierkreiszeichen Widder, Stier und Zwillinge, die der Himmelskörper in der kommenden Woche durchläuft, werden diesen Einfluss zu spüren bekommen, wobei sich Zwillinge fast schon in unangenehmer Weise getrieben und rastlos fühlen könnten.

Unter der Rückläufigkeit des Planeten Venus sind die Voraussetzungen nun günstig, um unsere Beziehungen zu ordnen und einer Prüfung zu unterziehen. Es ist wichtig zu wissen, wen wir zum engsten Kreis unserer Liebsten zählen und wer eher zum erweiterten Freundeskreis gehört, damit wir uns in unserem Sozialleben nicht verzetteln, verlieren oder überfordern. Natürlich ist das, was wir jetzt wahrnehmen und beschließen, nicht in Stein gemeißelt, schließlich können sich Beziehungen jederzeit ändern und was unter dem Einfluss einer planetaren Rückläufigkeit geschieht, währt ohnehin selten für die Ewigkeit. Doch Klarheit über den aktuellen Status Quo zu erlangen, befreit den Kopf und erleichtert Entscheidungen.

Des Weiteren spielt in dieser zweiten Januarwoche Pluto eine Rolle, der er uns etwas empfindlich und leicht zu beeindrucken macht. Ereignisse, die wir nun als wahnsinnig wichtig oder bedeutsam wahrnehmen, sind möglicherweise längst nicht so dramatisch, wie wir sie empfinden.

Folgenden Sternzeichen bietet das Universum in der Woche vom 10. Januar besonders günstige Bedingungen.

Horoskop: 3 Sternzeichen, die sich auf die zweite Januarwoche besonders freuen können

Fische

Fische spüren in dieser Woche einen angenehmen Tatendrang und bekommen passend dazu einen positiven Energieschub. Du siehst deine Mitmenschen nun klar und realistisch, was nicht immer angenehm ist, dich aber vor späteren Enttäuschungen schützen wird und es dir leichter macht, in deinem eigenen Interesse zu handeln und entscheiden. Du kommunizierst derzeit sehr deutlich und bestimmt und das schätzen die Leute in deinem Umfeld, weil sie genau wissen, woran sie bei dir sind.

Löwe

Löwen können in dieser Woche sehr gut Entscheidungen treffen und ihre Verhältnisse ordnen, sowohl im beruflichen als auch im privaten Bereich. Intuitiv beziehst du bei Abwägungen nun die wichtigsten Faktoren mit ein: Deine Erfahrungen, Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten, deine Prioritäten und wichtigsten Ziele für die Zukunft. Du hast dein Leben gerade voll und ganz im Griff und stellst die Weichen dafür, dass sich die Dinge in deinem Sinne weiterentwickeln.

Jungfrau

Jungfrauen sind in dieser Woche ungewöhnlich romantisch und neigen dazu, die Welt und vor allem die Liebe etwas verklärt zu sehen. Das ist aber nicht so schlimm, denn in deinen Beziehungen dominieren derzeit Harmonie und Eintracht. Beruflich ist nun ein kühler Kopf gefragt – normalerweise kein Problem für dich, diesmal unter Umständen etwas schwierig. Aber wer braucht schon Erfolg im Job, wenn es privat super läuft. Oder?

Verwendete Quellen: Brigitte-Zweiwochenhoroskop, cosmopolitan.com, mondrausch.com