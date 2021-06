Neue Woche, neuer Monat, neues Glück? Für folgende Sternzeichen scheint das diesmal genau so zu gelten, wenn man ihrem Horoskop vom 28. Juni bis 4. Juli glauben mag.

Der abnehmende Mond hat in der Woche vom 28. Juni bis 4. Juli auf die meisten Menschen eine entspannende Wirkung. Allerdings bewirkt die Konstellation zwischen Venus und Pluto, dass viele Personen ihre Emotionen nun sehr kindlich, das heißt ungefiltert und selbstbezogen, ausleben, was leicht zu Konflikten und Auseinandersetzungen führen kann. Folgende drei Sternzeichen brauchen sich darum allerdings keine Sorgen zu machen. Ihnen stellen die Sterne eine harmonische, produktive und glückliche Woche in Aussicht.

Horoskop: Das sind die Glückspilze der Woche vom 28. Juni bis 4. Juli

Steinbock

Steinböcke spüren ihre eigenen Bedürfnisse nun besonders klar und wissen deshalb genau, was ihnen gut tut und was nicht. Insgesamt ist das Erdzeichen derzeit ausgesprochen selbstbewusst, also im Sinne von "sich seines Selbst bewusst", und kann die eigenen Stärken und Schwächen prima einschätzen. Deshalb ruht der Steinbock in sich und lässt sich von Unstimmigkeiten oder Missverständnissen nicht so leicht aus der Fassung bringen.

Zwillinge

Zwillinge sind in dieser Woche besonders kreativ und haben brillante Ideen, die sie anderen Menschen ausgezeichnet verkaufen und vermitteln können. Das liegt nicht nur an ihren guten Argumenten und ihrer Überzeugungskraft, sondern auch an ihrer ehrlichen Begeisterung, die auf die meisten Leute ansteckend wirkt. Mit ihrem Humor und ihrer Leichtigkeit können Zwillinge nun nahezu jede Person für sich gewinnen und natürlich gibt ihnen das ein Gefühl der Sicherheit und Bestätigung.

Löwe

Am 27. Juni wechselte Venus in den Löwen und wirkt sich nun gemeinsam mit Mars positiv auf die Ausstrahlung und den Energiehaushalt des Feuerzeichens aus. So fühlen sich Löwen in dieser Woche besonders stark und belastbar, alltägliche To Dos erledigen sie easy und ohne lange drüber nachzudenken. Darüber hinaus haben sie sehr viel Liebe, Kraft und Leidenschaft für ihre Nächsten übrig, was einige von ihnen dankend annehmen und mehr als gut gebrauchen können.

Verwendete Quellen: BRIGITTE-Zweiwochenhoroskop