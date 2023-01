Für diese Sternzeichen heißt es zum Jahreswechsel: Weg mit dem alten Ballast, her mit dem Neustart.

Wir alle waren schon mal an dem Punkt, an dem wir irgendwas loslassen mussten. Den einen fällt das leichter, wiederum andere haben daran zu knabbern, doch eines steht fest: Loslassen kann ziemlich befreiend sein und uns dabei helfen, uns neu zu sortieren.

Denn wenn wir erstmal die Altlasten über Bord geworfen haben, fällt es leichter, sein ganzes Potenzial auszuschöpfen. Was diese Sternzeichen besser im alten Jahr lassen sollten, um befreiter ins neue Jahr 2023 zu starten – wir verraten es dir.

Fische: Termine

Bei dem einfühlsamen Sternzeichen hat vor allem eines Priorität: die anderen. Fische denken häufig zuerst an die Bedürfnisse anderer Menschen, bevor sie sich auf sich selbst konzentrieren. Daher sollten sie zum Jahreswechsel vor allem anfangen, nicht jeden Termin wahrzunehmen und sich auch mal Zeit nur für sich selbst einräumen. Also weg mit den unnötigen Zeitfressern und her mit der Me-Time.

Widder: Energiefresser

Das kommunikative Sternzeichen lebt davon, gesellig zu sein und ständig neue Bekanntschaften zu schließen. Grundsätzlich ist das auch etwas Positives, jedoch kann es auch mal vorkommen, dass unter manchen Kontakten die ein oder anderen Energiefresser sind und das lange unbemerkt bleibt.

Dein Ziel fürs neue Jahr sollte es also sein, die besagten Kontakte einmal zu durchforsten und tief in sich reinzufühlen, welche Energien man von der anderen Person bekommt. Sollte die kräftezehrende Energie überwiegen, solltest du deine Zeit wieder häufiger in Leute stecken, die dir positive Gefühle schenken.

Wassermann: Gegenstände

Ordnung ist das halbe Leben – nicht beim Wassermann. Dem Sternzeichen ist relativ egal, wie die Wohnung aussieht. Häufig ist das jedoch der Spiegel seiner Gefühlslage und Unordnung blockiert sie zusätzlich. Das Ziel des Sternzeichens sollte es also sein, einmal unnötige Gegenstände auszumisten, aufzuräumen und Ordnung zu halten. Denn wer sich im (Gefühls)-Chaos befindet, kann nicht klar denken. Ein ordentlicher Befreiungsschlag wird dem Sternzeichen helfen, emotionale Balance zu finden.