Manchmal ist einfach der Wurm drin: Diese Sternzeichen geraten momentan von einem Missverständnis ins nächste.

Merkur ist direktläufig, das Venus-Gate liegt gerade einmal einen Astro-Augenblick zurück und die Sonne bestrahlt uns mit geselliger Frohnaturen-Zwillinge-Energie – eigentlich sollten zurzeit überall Harmonie und Eintracht herrschen und wir uns mit unseren Mitmenschen ohne Worte und mit halb geschlossenen Augen verstehen. Aber so einfach ist es eben nicht. Weder im zwischenmenschlichen Miteinander noch in dem höchst komplexen Zusammenspiel der Gestirne.

Mars löst mit seiner Löwe-Energie momentan bei einigen dafür besonders anfälligen Menschen Unruhe aus und Krebs-Venus ist für den einen oder die andere ein kleines bisschen zu kuschelig, zu viel Liebe und Gefühl. Und das sind nicht die einzigen Einflüsse, die manchen Personen Schwierigkeiten bereiten.

Folgende Sternzeichen haben unter den derzeitigen Bedingungen besonders große Probleme, sich ihren Mitmenschen verständlich zu machen und anderen ihre Anliegen und Ideen zu vermitteln. Ja, das nervt. Doch das Gute ist: Es ist nur eine Phase. Spätestens zum Schütze-Vollmond Anfang Juni wird sich der Knoten bei allen nun Betroffenen lösen.

Horoskop: 3 Sternzeichen werden derzeit ständig missverstanden

Steinbock

Steinböcke sind grundsätzlich sehr geduldig mit ihren Mitmenschen – zumindest geduldiger als mit sich selbst. Würden sich das jetzt mehr Leute öfter klarmachen, würden sie vielleicht nicht ständig Kritik und Besserwisserei in die Aussagen des Erdzeichens hinein interpretieren. Aber leider: Interpretieren sie. Was du als reine Beobachtung oder Anmerkung betrachtest, nimmt dein Umfeld momentan schnell persönlich. Eigentlich ist es zwar das Problem der anderen, wenn sie sich dir unterlegen und von dir bedroht fühlen, doch letztendlich leidest du natürlich ebenso darunter. Zurückhaltung ist jetzt in deinem Sinne – auch wenn sie dir nicht immer leicht fällt.

Widder

Widder haben derzeit auf einige Menschen eine stressige Wirkung – sorry! Du verfügst momentan über viel Energie und Motivation, möchtest deinem Umfeld davon lediglich etwas abgeben und es mitnehmen. Doch manche fühlen sich davon dummerweise unter Druck gesetzt und genervt. Mach dein Ding, lass dich nicht ausbremsen und versuche, anderen mit Geduld und Verständnis zu begegnen. Jede Person hat ihr eigenes Tempo. Du gehörst eben (gerade) zu den Schnelleren.

Skorpion

Skorpione können sich in den nächsten Tagen auf einige Frustmomente gefasst machen: Viele Menschen scheinen derzeit nur Teile dessen zu verstehen, was du sagst. Vielleicht bringst du für einige zu viel unter, vielleicht sind für manche deine Ideen und Gedanken zu tief oder zu fremd, als dass sie wirklich ankommen könnten, doch die Folge bleibt für dich leider eine anstrengende: Gefühlt musst du alles doppelt und dreifach sagen. Ein bisschen kann helfen, wenn du deinem Gegenüber in geeigneten Situationen Rückfragen stellst oder darum bittest, zu wiederholen, was du ihnen gesagt hast. Aber immer passt diese Strategie gewiss nicht. Von daher: Einatmen – und aus. Einatmen – und aus. Und noch einmal von vorn.

Verwendete Quellen: astromedizin.info, BRIGITTE-Zweiwochenhoroskop