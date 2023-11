Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft, im Kosmos läuft alles zusammen. Welche Sternzeichen im November laut Horoskop auf eine Botschaft aus der Zukunft achten können, liest du hier.

Wann immer wir über Zeit sprechen oder nachdenken, weichen wir von der Realität ab. Um ein Konzept zu kreieren, das wir uns vorstellen können und das zu unserem Erleben passt. So ist für uns die Zukunft beispielsweise in der Gegenwart noch nicht existent, sie entsteht erst aus dem, was wir tun und entscheiden. Doch wie kann es dann funktionieren, dass wir jeden Moment in einen neuen hineinleben? Muss nicht irgendetwas da sein, in das wir uns hinein bewegen und entwickeln können? Und wenn das nicht die Zeit sein sollte, sondern der Raum: Muss es dann nicht wenigstens der Raum in der Zukunft sein?

Wie auch immer es sich genau verhält, im Kosmos stehen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft jedenfalls in einem anderen Zusammenhang als in unserer Erfahrung. Hier gibt es keinen Mittelpunkt wie unser "Jetzt", in dem wir erleben, dass wir hungrig sind, auf Toilette müssen, Blätter von den Bäumen fallen sehen oder mit den Augen blinzeln. Da wir Bestandteile des Kosmos sind, können wir allerdings gelegentlich einen kleinen Eindruck von dieser kosmischen Einheit der Zeit bekommen. In ähnlicher Weise, wie wir gelegentlich erfahren, dass wir als Menschen stets Vergangenheit repräsentieren und in uns tragen, erhalten wir manchmal die Chance zu spüren, dass unsere Zukunft bereits in uns angelegt ist. Für folgende Sternzeichen steht diese Chance im November laut Horoskop besonders gut.

3 Sternzeichen, die im November einen Gruß aus der Zukunft bekommen

Fische

Fische fühlen sich zurzeit eher unsicher und tun sich schwer mit Entscheidungen. Dir fehlen klare Impulse und Richtungsvorgaben aus deinem Innern. Glücklicherweise bietet dir der Kosmos seine Hilfe an und sendet ein Signal von außen: Eine Vision aus der Zukunft lässt dich erkennen, welcher Weg für dich jetzt am sinnvollsten ist.

Stier

Stiere empfinden im November eine Schwere, die sie wie aus dem Nichts befällt. Für einen Moment wirst du dich ihr ausgeliefert fühlen, glaubst, dich ohnmächtig ergeben zu müssen und nichts tun zu können, als zu warten. Dann jedoch erscheint dir eine Version von dir in der Zukunft, eine, die sich der Schwere bereits entledigt hat. Und in dieser Erscheinung siehst du unmittelbar, was du jetzt für dich tun kannst.

Schütze

Schützen beschäftigen sich üblicherweise nur ungern mit Vergangenheit und Zukunft, am liebsten sind sie in der Gegenwart maximal präsent. Im November sendet ihnen der Kosmos allerdings eine Erinnerung, dass die Gegenwart nicht das einzige ist, was in jedem einzelnen Moment zählt. Wie wäre es, wenn du versuchst, auf dein Vergangenheits- und Zukunfts-Ich genauso viel Rücksicht zu nehmen wie auf die Menschen in deiner unmittelbaren Umgebung?