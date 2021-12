Ein wechselhaftes Jahr neigt sich dem Ende zu. Welche Sternzeichen mit einer außergewöhnlichen Silvesternacht beschwingt ins Jahr 2022 starten, erfährst du hier.

2021 ist fast vorbei, und die meisten von uns können es gar nicht abwarten, endlich das neue Jahr zu begrüßen. Der Jahreswechsel steht für viele für einen Neuanfang. Beschwingt gehen wir mit unserer Neujahrsvorsatz-Liste aus dem alten Jahr heraus und begrüßen das neue, hoffentlich viiiiiiel besser werdende Jahr.

Ob die Hoffnungen sich dann wirklich bestätigen, ist erst einmal egal. Fest steht aber, dass uns dieses positive Gefühl – eine Mischung aus Vorfreude und Aufregung – regelrecht beflügelt. Deswegen ist der Jahreswechsel so besonders und muss natürlich gebührend gefeiert werden. Ob ganz gemütlich im kleinen Kreis oder als größere Feierlichkeit mit Freund:innen und Familie – für drei Sternzeichen wird die Silvesternacht unvergesslich.

Horoskop: Für diese 3 Sternzeichen wird der Jahreswechsel unvergesslich

Fische

Fische-Geborenen bereiten die Sterne in der Silvesternacht ein erfreuliches Geschenk. Glücksplanet Jupiter steht nämlich in deinem Zeichen, das bedeutet eine gehörige Portion Extra-Glück für dich. Ein wohlig-warmes Gefühl wird dich den gesamten Abend über begleiten, während du emotionale Geschichten mit deinen Liebsten teilst. Und genau so, mit ganz viel Dankbarkeit und Zuversicht und natürlich einigen guten Vorsätzen im Gepäck, startest du auch ins neue Jahr. Das so ja nur gut werden kann!

Widder

Das Feuerzeichen Widder ist für seine Offenheit und seinen Wagemut bekannt. Diese beiden Eigenschaften begleiten dich auch zum Jahreswechsel. Normalerweise planst du die Silvesternacht schon Monate im Voraus. Dieses Jahr lässt du dich treiben und schaust spontan, wonach dir ist. Ein kleines Get-Together mit den engsten Freund:innen, ein Raclette-Abend mit der Familie oder die Party der Arbeitskollegin, auf der du zwar niemanden kennst, aber hey, das könnte ja aufregend werden!? So oder so wirst du mit deiner Offenheit und den lustigen Storys der Mittelpunkt des Abends sein. Also: Happy New Year!

Skorpion

Naturverbundene Skorpione kommen dieses Silvester auf ihre Kosten. Statt dich zur großen Party zu zwingen, obwohl du gar keine Lust darauf hast, verbringst du den Abend lieber bei leckerem Essen und einem Glas Wein im engsten Kreis. Um Mitternacht rauszugehen, vielleicht sogar eine kleine Wanderung zum nächstgelegenen Hügel zu unternehmen und auf die Lichter der Stadt zu schauen, wäre doch eine coole Idee. Und wenn dir doch nicht so nach Kälte ist, dann bleibst du drinnen und schwelgst in den Erinnerungen des letzten Jahres. Unter deinen engsten Vertrauten wirst du dich auf jeden Fall geborgen fühlen und mit einem wohligen Gefühl in der Brust ins neue Jahr starten.

Quellen: Brigitte-Zweiwochenhoroskop, Brigitte-Jahreshoroskop