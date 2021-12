Das neue Jahr bringt einige Veränderungen mit sich, die teilweise auch schon in der ersten Januarwoche zu spüren sind. Für drei Sternzeichen sehen die Entwicklungen besonders positiv aus, sie können sich auf eine tolle Woche freuen.

Die Festlichkeiten sind vorbei, die Weihnachtstage und Silvester liegen hinter uns. Die einen sind froh darüber, die anderen lassen die Feiertage ein wenig wehmütig von dannen ziehen. Jedenfalls holt die erste "richtige" Woche im neuen Jahr die meisten Menschen doch schneller als gedacht zurück ins reale Leben. Für viele von uns steht jetzt vermutlich erst einmal nicht allzu viel Spannendes auf dem Programm, das Leben geht halt weiter. Doch die Sterne sagen etwas anderes.

Mit dem Jahreswechsel werden die Planetenkonstellationen noch einmal ordentlich durchgemischt. Jupiter, der Glücksplanet, steht nun im Mittelpunkt und stattet die meisten Menschen mit einer positiven Grundhaltung aus. Auch der Neumond vom 2. Januar verleitet uns dazu, den Reset-Knopf zu drücken und Veränderungen Platz zu machen. Drei Sternzeichen gehen jetzt besonders mutig in die neue Woche und werden nicht enttäuscht.

Horoskop: Das sind die Glückspilze in der Woche vom 3. Bis 9. Januar

Steinbock

Steinböcke können sich auf die erste Januarwoche freuen. Der Neumond am zweiten Januar steht in deinem Zeichen und lädt dazu ein, Ziele und Absichten zu formulieren – denn Neumonde sind auch immer Neuanfänge. Er schenkt dir Durchhaltevermögen und hilft dir jetzt, deine Vorsätze für 2022 auch wirklich umzusetzen. In der Liebe gilt: Sei experimentierfreudig und versuche mit etwas mehr Leichtigkeit an die Dinge heranzugehen, das wirkt sich auch positiv auf deine:n Partner:in oder – für Singles – auf potenzielle Flirts aus. Beruflich ist weniger jetzt mehr. Ab und an Verantwortung abzugeben tut gut und bricht dir keinen Zacken aus der Krone.

Fische

Fische sind die Träumer unter den Tierkreiszeichen. Du besitzt ein hohes Maß an Fantasie, bist stets emphatisch und hilfsbereit. Deswegen kommst du bei deinen Mitmenschen auch ausgesprochen gut an. Mit der Umsetzung deiner eigenen Ziele tust du dich aber manchmal schwer. Das ändert sich jetzt laut Horoskop in den kommenden Tagen. Sowohl Neumond als auch Glücksplanet Jupiter unterstützen dich dabei, deine Wünsche zu formulieren und anzugehen. Außerdem musst du nicht alles allein schaffen. Freund:innen oder Familie um Hilfe zu bitten, ist durchaus legitim und vereinfacht die Sache. Geteilte Freude ist doch bekanntlich doppelte Freude und Erfolgserlebnisse, auf die du dich freuen kannst, warten nun mit Sicherheit auf dich.

Schütze

Für Schütze-Geborene beginnt das neue Jahr ganz fabelhaft. Denn 2022 ist ein Jupiterjahr und Jupiter, der Herrscherplanet des Schützen, hat ganz viel Glück für dich im Gepäck. Eine große Portion Selbstvertrauen, Zuversicht und positiver Tatendrang bestimmen deine kommenden Tage. Aber: Die Sterne stehen ausgesprochen gut für dich, es kommt jetzt darauf an, was du daraus machst. Statt Schütze-typisch nach vorne preschen zu wollen, kann es sinnvoll sein, zwischendurch innezuhalten und dich zu fragen, ob du wirklich noch deine Ziele verfolgst oder vielleicht vor lauter Übermut vom Weg abgekommen bist. Deine Anziehungskraft ist auf jeden Fall absolut magnetisch. Daher wird es in Sachen Liebe aufregend.

Quellen: Brigitte-Zweiwochenhoroskop