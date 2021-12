Hat dich das letzte Jahr in Sachen Liebe enttäuscht? Macht nichts! Im neuen Jahr haben drei Sternzeichen Wolke 7 gepachtet. Finde jetzt heraus, ob deines dabei ist und die große Liebe auf dich wartet.

Das neue Jahr bringt einiges an Veränderungen mit sich – die sind zwar nicht immer bequem, für drei Sternzeichen bedeutet Veränderung jetzt aber in erster Linie, dass sie sich von ihrem Single-Dasein verabschieden dürfen.

Das Jupiter-Jahr 2022

2022 steht unter dem größten Planeten unseres Sonnensystems – dem Jupiter, der auch als Planet des Glücks bekannt ist. Im Vergleich zum vergangenen Jahr ist das auf alle Fälle ein Upgrade, denn 2021 wurde von Saturn beherrscht, der eher restriktiv wirkte und uns ein wechselhaftes Jahr bescherte.

Der Glücksplanet Jupiter hingegen schenkt Zuversicht und Optimismus, treibt nach vorn und steckt die meisten Menschen mit Tatendrang an. Wir möchten jetzt unser Leben in vollen Zügen auskosten und etwas verändern. Im Bereich Liebe und Leidenschaft hat Jupiter ebenfalls seine Hände im Spiel. Insbesondere für drei Sternzeichen bedeutet das laut Horoskop, dass sie dieses Jahr endlich ihre große Liebe finden könnten.

Horoskop: Diese 3 Sternzeichen finden im Jahr 2022 die große Liebe

Steinbock

Der Steinbock ist die Coolness in Person und kommt daher oft unnahbar herüber. Ein Grund, warum Steinböcke es in der Liebe nicht immer einfach haben. Aber ganz nach dem Motto "harte Schale, weicher Kern" muss man dich eben erst knacken, um deine gefühlvolle Seite zutage zu fördern. Im Januar zieht Venus durch dein Zeichen und lässt die Schmetterlinge in deinem Bauch nur so flattern. Auch Jupiter steht zu deinen Gunsten – vielleicht findest du schon Anfang des neuen Jahres deine:n Traumpartner:in. Und falls nicht, bescheren die Sterne dir trotzdem ein neues, gefühlvolles ich, sodass Flirts und romantischen Erlebnissen nichts mehr im Wege steht.

Krebs

Ihre sensible Art macht Krebse leicht verletzbar, was bei einigen dazu führte, dass sie 2021 das Vertrauen in die Liebe verloren haben. Im neuen Jahr sieht es aber laut Horoskop am Liebeshimmel ganz schön rosig aus. Denn Jupiter schenkt dir eine gehörige Portion Glück. So manches läuft wie am Schnürchen, und das baut auch dein Vertrauen in die Liebe wieder auf. Am besten stehen die Chancen, sich zu verlieben, im April. Bis zur Mitte des Jahres hast du vielleicht schon deine:n Seelenverwandte:n gefunden. Wenn nicht, sind zumindest einige heiße Flirts und nette Bekanntschaften vorprogrammiert.

Waage

Die Dauer-Single-Waagen finden 2022 vielleicht endlich den:die Partner:in fürs Leben. Und das ist wirklich eine große Sache für das anspruchsvolle Tierkreiszeichen. Normalerweise kennt man es von dir als großer Romantikerin, dass du hohe Ansprüche an deine Partner:innen stellst und diese damit häufig in die Flucht schlägst. Oder aber dein Harmoniebedürfnis veranlasst, dass du dich gar nicht erst auf mehr als Freundschaft einlässt. Das könnte ja Probleme geben... Dieses Jahr ist alles anders. Du wirfst deine Vorsätze über Bord, bist mutig, bereit Liebe zu geben und zu empfangen – und die wird laut Horoskop auf jeden Fall ihren Weg zu dir finden.

Quellen: Brigitte-Zweiwochenhoroskop, rp-online.de