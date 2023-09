Merkurs Rückläufigkeit endet und ein neuer Mondzyklus beginnt. Für welche Sternzeichen die Woche ab dem 11. September eine Glückswoche wird, liest du hier.

In der dritten Septemberwoche stehen aus astrologischer Sicht wieder einmal ein paar spannende Ereignisse an.

Am Dienstag, 12. September, ist zunächst ein Portaltag, also ein Tag, an dem zufolge der Maya-Mythologie die Grenze zwischen kosmischer und individueller Energie durchlässiger ist als gewöhnlich. Dieser Tag eignet sich besonders gut, um intuitive Entscheidungen zu treffen und sich auf den natürlichen Fluss der Kräfte einzulassen – was allerdings unter dem Einfluss der derzeit strahlenden Jungfrausonne weniger leicht sein könnte als an manch anderen Portaltagen. Das Potenzial für innere Konflikte ist an diesem Dienstag nicht zu unterschätzen.

Am Freitag, 15. September, geschieht dann wiederum zweierlei: Erstens beginnt ein neuer Mondzyklus, und zwar im Zeichen der Jungfrau, zweitens endet die Rückläufigkeit Merkurs und der Planet erscheint uns wieder direktläufig. Beide Entwicklungen begünstigen in uns Optimismus, Motivation und ein vorwärtsgewandtes Denken und Leben.

Folgende Sternzeichen profitieren von diesen und anderen kosmischen Bedingungen in der zweiten Septemberwoche laut Horoskop am meisten.

Horoskop: 3 Sternzeichen haben jetzt die schönste Woche

Krebs

Krebse können die allmählich auslaufende Wirkung des rückläufigen Merkur in Kombination mit dem Portaltag nutzen, um tiefliegende Antworten in sich zu finden, auf Fragen, die sie in letzter Zeit kontinuierlich beschäftigen und Kraft kosten. Raum für dich ist das, was du in diesen Tagen brauchst – und ausgezeichnet nutzen kannst, um dich zu sammeln und zu wachsen. Du fühlst dich wohl mit dir und spürst zu deiner Zufriedenheit und deinem Frieden, dass nicht jede glückliche Woche mit besonderen Erlebnissen und Erinnerungen verbunden sein muss. Manchmal sind Selbstentwicklung und -erkenntnis wertvoller als die Teilnahme am Außen.

Jungfrau

Für Jungfrauen wird insbesondere das Ende der Rückläufigkeit Merkurs eine Erleichterung bringen, die in Kombination mit dem Neumond und der Sonne in ihrem Zeichen einen großen Energieschub bedeutet. Deine Motivation wächst zum Wochenende hin beständig an, du fühlst dich zunehmend lebenslustig und belastbar. Wieder einmal erlebst du in dieser Woche, wofür es gut ist, dass wir manchmal harte Zeiten durchstehen müssen: Sie verleihen den schönen Phasen erst ihren Wert.

Skorpion

Skorpione sind in diesen Tagen voll im Flow. Du weißt, was du willst und was du kannst, handelst mit Leidenschaft und Überzeugung und kommst damit nun unheimlich weit. Mit Charme und Feingefühl triffst du stets den richtigen Ton und kannst dich daher auf den Rückhalt und die Solidarität deiner Mitmenschen verlassen.

Verwendete Quellen: astromedizin.info, mondrausch.com, BRIGITTE-Zweiwochenhoroskop