Am letzten Augustwochenende verändert sich die Marsenergie und der rückläufige Merkur schlägt einigen Sternzeichen aufs Gemüt. Wer wiederum von den vorherrschenden Einflüssen besonders profitieren kann, liest du hier.

Da ist es auch schon wieder so weit: Das Wochenende rüttelt an der Tür, noch dazu das letzte Wochenende im August.

Sonne und Merkur befinden sich derzeit im Erdzeichen Jungfrau, wobei Merkur zudem eine Phase der Rückläufigkeit durchläuft. Venus, ebenfalls rückläufig, verweilt noch im Feuerzeichen Löwe und Mars macht sich für einen energetischen Wechsel bereit: Am Sonntag, 27. August, wandert der Planet der Lebenskraft von der Jungfrau in die Waage.

Einerseits gleicht der Mars-Shift die Dominanz der Jungfrau-Energie von Sonne und Merkur aus. Andererseits kann die neue Konstellation ab Sonntag Konflikte herbeiführen: Während unser Denken, Kommunizieren und Handeln von dem analytischen, sorgfältigen, kritischen, disziplinierten Erdzeichen geprägt ist, strebt unser Wille nach Harmonie, Geselligkeit und Abenteuer. Gar nicht so einfach, das miteinander zu vereinbaren.

Am Wochenende müssen wir uns darüber aber noch keine Gedanken machen, zumindest nicht am Freitag und Samstag. Folgende Sternzeichen können den schönsten Teil dieser Woche laut Horoskop besonders genießen.

Horoskop: 3 Sternzeichen haben jetzt das schönste Wochenende

Steinbock

Steinböcken schenkt die vorherrschende, von ihrem Element Erde geprägte Energie ein hohes Maß an Sicherheit und Stabilität. Du fühlst dich an diesem Wochenende wohl und im Leben angekommen. Dadurch fällt es dir wiederum leicht, loszulassen, spontan zu sein und von dem dir bekannten Pfad abzuweichen. Was dir sonst Angst macht, bringt dir jetzt Freude und eine Leichtigkeit, die dir sehr willkommen ist.

Stier

Stiere haben unter dem rückläufigen Merkur zwar nicht die besten Wochen ihres Lebens, doch am Wochenende fühlt sich das Erdzeichen rundum wohl und entspannt. Du spürst und weißt jetzt genau, was dir gut tut, und hast keinerlei Schwierigkeiten, deinem Gespür zu folgen. Du setzt gesunde Grenzen und Prioritäten und sorgst für dich, ohne es in Frage zu stellen. Genau so soll es sein, sagen die Sterne.

Waage

Waagen können die Erdzeichen-Energie am Wochenende prima nutzen, um einige wichtige Fragen für sich zu klären. Wer steht mir wie nahe? Welche Menschen tun mir wann besonders gut? Für welche habe ich eine besondere Bedeutung? Gerade im Bereich Beziehungen ordnet sich bei dir jetzt einiges, was dir von nun an sehr viel Grübelei und Zerrissenheit ersparen wird.

Verwendete Quellen: astromedizin.info, BRIGITTE-Zweiwochenhoroskop