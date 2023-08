Happy Weekend 3 Sternzeichen haben laut Horoskop das beste Wochenende ab 1.9.

Puh, die Woche hatte es kosmisch gesehen ganz schön in sich. Umso mehr freuen wir uns aufs Wochenende. Für drei Sternzeichen stehen die Sterne in den kommenden Tagen besonders günstig.

Blicken wir auf die letzten Tage zurück, hat sich einiges am Himmelszelt getan. Vor allem energetisch hat es ganz schön geruckelt und gewackelt. Der blaue Supermond im Sternzeichen Fisch wirkt auch heute noch. Falls du also besonders emotional bist: Das könnte der Grund dafür sein. Gleichzeitig ist ein solch kosmisches Ereignis aber immer eine wunderbare Gelegenheit für Heilung, Wachstum und Vor- und Rückschau. Also: Falls du dich danach fühlst, ist heute noch die perfekte Gelegenheit, um ein Vollmond-Ritual zu zelebrieren und dich ganz dir und deinen Fragen zu widmen.

Und dann kann das Wochenende auch kommen. Gern mit ganz viel Entspannung, Erholung, guter Gesellschaft und Wohlfühlzeit. Vor allem drei Sternzeichen werden laut Horoskop schöne Tage haben.

Diese Sternzeichen haben laut Horoskop das beste Wochenende ab 1.9.

Wassermann

Flirten, Freund:innen treffen, neue Bekanntschaften machen: Wassermänner dürfen sich auf ein erfrischendes Wochenende voller toller Begegnungen und schöner Stunden freuen. Die Sterne stehen günstig für soziale Aktivitäten und vielleicht sogar für romantische Funken. Eine gute Gelegenheit, um alte Freundschaften aufzufrischen und neue Kontakte zu knüpfen.

Stier

Stiere dürfen sich auf ein entspanntes Wochenende freuen und den Fokus voll und ganz auf das eigene Wohlbefinden lenken. Die Sonne schenkt Energie und sie nutzen die Zeit, um sich selbst etwas Gutes zu tun. Wellness, ein spannendes Buch, gemütliche Stunden mit den Liebsten oder ein Tag in der Natur könnten genau das sein, was hilft, um die Batterien wieder voll und ganz aufzuladen.

Skorpion

Skorpione starten am Wochenende richtig durch und strotzen nur so vor Ideen. Ob in der Kunst, im Job oder beim Lösen von Alltagsproblemen, ihre kreative Energie wird durch die Sterne besonders gefördert. Das Wochenende ist für sie der richtige Anlass, um sich in neue Projekte zu stürzen oder bestehende voranzubringen.