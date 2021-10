Zunehmende Dunkelheit und Kälte trüben bei einigen Menschen die Stimmung. Welche Sternzeichen laut Horoskop vom 18. bis 24. Oktober jedoch überwiegend gut gelaunt sein können, liest du hier.

Die letzte Woche des Jahres mit einer Waage-Sonne, Halbzeit im Waage-Mondzyklus, Merkur wechselt in die Direktläufigkeit – aus astrologischer Sicht wird die Woche vom 18. bis 24. Oktober relativ ereignisreich. Doch welche Wirkung haben all die Ereignisse auf unser Leben?

Wie immer liegt es in einem hohen Maße an uns selbst, wie wir auf die Impulse unseres Universums reagieren. Einige Menschen werden sie als Chancen wahrnehmen, andere als Unruhestifter und wieder andere gar nicht. Der Übergang von Merkur in die Direktläufigkeit kann laut Astrolog:innen Entwicklungen und Projekte voranbringen, die uns zuvor als verhakt oder zu schwer erschienen. Die Sonne in der Waage belohnt generell eine geduldige, tolerante, gelassene Einstellung: Nicht zu verkrampft und entspannt an die Dinge heranzugehen, wird nun eher zum Erfolg führen als Ehrgeiz und Kampfgeist. Der Vollmond am 20. Oktober im Feuerzeichen Widder regt dazu an, das eigene Selbstbild zu hinterfragen und sich von Glaubenssätzen zu lösen, die den Selbstwert schädigen.

Auf folgende Sternzeichen wirken sich die Konstellationen in unserem Universum laut Horoskop insgesamt besonders positiv aus.

Horoskop: Das sind die Glückspilze der Woche vom 18. bis 24. Oktober

Widder

Der Vollmond im Zeichen Widder wirft Licht auf deine grundlegende Einstellung zum Leben und zu dir selbst. Möglicherweise fühlst du dich in dieser Woche schnell attackiert, empfindest vermeintlich harmlose Äußerungen als Angriff auf deine Person. Nun hast du die Chance, dich und deine Interpretation zu hinterfragen. Warum empfindest du so? Wer, glaubst du, bist du? Was, denkst du, musst du beschützen? Wer möchtest du sein? Dich diesen und ähnlichen Fragen zu stellen, kann dich jetzt einen großen Schritt weiterbringen und von belastenden Selbst-Schemata befreien, die mittlerweile nicht mehr zu dir passen. Zur Unterstützung lädt Mars dazu ein, das Interesse und die Wertschätzung wahrzunehmen, die andere Menschen dir entgegenbringen. Glücklich zu sein, erfordert Mut und Offenheit. Wenn du dich selbst ein wenig auf- und umräumst, wirst du beides in dir finden.

Krebs

Bei Krebsen können Ereignisse in dieser Woche nun vergangene Erfahrungen und Emotionen triggern, die zwar unangenehm sind, aber auch die Chance bieten, zu wachsen und eine tiefere Form der Gelassenheit zu entwickeln. Es geht um das Gefühl, übergangen zu werden, nicht gesehen, nicht gehört, nicht gefühlt. Je vertrauter das dir aus deiner Kindheit ist, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass es in dieser Woche wieder aufflammt. Doch du bist reifer und erwachsener als damals, bist kein egozentrisches Kind mehr, das erwartet, dass sich die Welt um dich dreht. Deshalb kannst du hinterfragen, was du fühlst, kannst dich in die Lage deiner Liebsten versetzen, berücksichtigen, was sie selbst durchmachen, wie sie dich sehen und einschätzen. Zudem kannst du kommunizieren und auf dich aufmerksam machen. Und für dich selbst da sein. Du hast alles, was du brauchst, um mit Krisen oder überwältigenden Gefühlen klarzukommen. Und dieses Wissen vermittelt dir tiefgreifende Ruhe und Sicherheit.

Skorpion

Dem Skorpion schickt das Universum in dieser Woche jede Menge Inspiration, Eindrücke und Aufgaben. Das bekommt dir gut, du bist nun gerne aktiv, lebst im Hier und Jetzt, bist mit allem, was du hast, im Moment verankert. Nichts zu übereilen und dich selbst dazu aufzurufen, lieber zweimal nachzufragen, als Entscheidungen und Urteile zu überstürzen, mag mitunter schwerfallen, wird sich aber schon im nächsten Moment auszahlen. Besonders genießen kannst du diese Woche, wenn du gut priorisierst und deinen Prioritäten treu bleibst. Schließlich möchtest du nicht die getriebene, sondern die treibende Kraft sein.

