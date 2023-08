Manche Menschen möchten sie am liebsten hinter sich lassen, doch unsere Vergangenheit folgt uns mit jedem Schritt. Diesen Sternzeichen wird sie laut Horoskop besonders hartnäckig nachstellen.

Es mag uns nicht in jedem Moment bewusst sein und vielleicht nicht immer gefallen, doch unsere Vergangenheit hat einen großen Anteil daran, dass wir heute sind, wer wir sind – und wo wir sind. Selbst kleine Entscheidungen, über die wir uns in dem betreffenden Moment keinerlei Gedanken gemacht haben, können sich im Rückblick als wegweisend und bedeutungsvoll für unseren Lebensverlauf erweisen.

Davon abgesehen beeinflussen die Erfahrungen, die wir auf unserer Lebensreise sammeln, die Art, wie wir denken, fühlen und handeln. Selbst unbewusste Eindrücke prägen unsere Intuition, können zu Erinnerungen werden, die unsere Wahrnehmung und unser Verhalten in späteren Situationen bestimmen.

Manchmal kann unsere Vergangenheit uns außerdem trösten und zu unserem emotionalen Gleichgewicht beitragen. Denken wir in schwierigen Situationen an schöne Momente zurück oder an Erlebnisse, die wir gut verarbeitet und bewältigt haben, können wir daraus Zufriedenheit und Zuversicht beziehen.

Vor diesem Hintergrund: Auch wenn wir vielleicht noch lieber nach vorne schauen oder auf das Hier und Jetzt, brauchen wir niemals zu fürchten, dass unsere Vergangenheit uns einholt und zu einer Auseinandersetzung auffordert. Vielmehr ist es ein Angebot unseres Universums, etwas zu verstehen, anders zu sehen und uns ein Stück weit von einer vielleicht überholten Gebundenheit zu befreien. Und im August wird dieses Angebot laut Horoskop folgenden Sternzeichen zuteil.

Horoskop: 3 Sternzeichen, die im August von ihrer Vergangenheit eingeholt werden

Wassermann

Wassermänner erkennen im August mit einem Mal sehr klar, was sie in ihrem Leben an den Punkt geführt hat, an dem sie sich nun befinden – und können anhand dieser Erkenntnis prima überprüfen, ob sie dort noch richtig sind. Sind die Ziele und Werte deiner Vergangenheit auch die deiner Gegenwart? Wenn ja, dann weiter so. Wenn nein: Was möchtest du ändern?

Fische

Fische bekommen im August die Gelegenheit, mit einem Teil ihrer Vergangenheit Frieden zu schließen, der sie über einen längeren Zeitraum in Anspruch genommen und beschäftigt hat. Du findest eine Erinnerung – in dir oder im Außen –, die dir heute in einem anderen Licht erscheint als zuvor. In erster Linie ist es unsere Interpretation und Wertung der Welt, die etwas mit uns macht, und nur in zweiter Instanz die Welt selbst.

Löwe

Löwen haben diesen Monat Kontakt mit einer Person, die sie eigentlich ihrer Vergangenheit zuweisen würden. Nun kommen dir allerdings Zweifel, ob du damit richtig liegst – und dir und der Person gerecht wirst. Das Universum möchte dir eines mit auf den Weg geben: Die Vergangenheit wieder aufzunehmen, bedeutet nicht, sich nicht weiterzuentwickeln oder gar Rückschritte zu machen. Für manche Gelegenheit waren wir in der Vergangenheit vielleicht noch nicht bereit. Aber können es später ja durchaus sein.

Verwendete Quellen: BRIGITTE-Zweiwochenhoroskop, astromedizin.info