Manche Menschen möchten ihre Vergangenheit hinter sich lassen, andere wünschen sie sich zurück. Diese Sternzeichen bekommen im Juli die Gelegenheit, die Beziehung zu ihrer Vergangenheit neu zu verhandeln.

Unsere Vergangenheit ist niemals verloren. All unsere vergangenen Entscheidungen und Handlungen haben dazu geführt, dass wir nun in der Gegenwart leben, in der wir leben. Allerdings befindet sich nur ein vergleichsweise kleiner Teil unserer Vergangenheit in unserem Bewusstsein. Die eine oder andere Entscheidung, die eine oder andere einprägsame, emotionale Erfahrung, die uns in Erinnerung geblieben ist. Doch zahlreiche Momente sind einfach geschehen und haben die Richtung unseres Lebens beeinflusst, ohne dass wir sie heute noch einordnen oder wiedergeben könnten.

Manchmal erleben wir allerdings, dass verdunkelte, unsichtbare Stellen unserer Vergangenheit plötzlich erleuchtet sind und wir einen Blick darauf erhaschen können. Im Juli kann laut Horoskop folgenden Sternzeichen ein solches Erlebnis widerfahren – sie möchte der Kosmos offenbar mit einem bestimmten Element ihrer Vergangenheit konfrontieren.

Horoskop: Diese Sternzeichen begegnen im Juli ihrer Vergangenheit

Fische

Der rückläufige Neptun macht Fische in diesem Monat besonders empfänglich für die Stimmungen und Signale von anderen Menschen. Das weckt Erinnerungen an eine Zeit, in der du in hohem Maße von anderen abhängig und auf sie angewiesen warst. Jetzt fühlst du dich häufiger schwach und unsicher, hast ein starkes Bedürfnis nach Bestätigung und Feedback. Gleichzeitig spürst du dabei allerdings, dass diese Gefühlslage mit deiner gegenwärtigen Persönlichkeit und Situation nicht übereinstimmt. Du weißt, wer du bist und wozu du in der Lage bist. Du weißt, dass du dich nicht minderwertig oder ausgeliefert bist – doch warum fühlst du dich manchmal so? Nun bekommst du die Gelegenheit, in deiner Vergangenheit nach Antworten zu suchen und welche zu finden.

Jungfrau

Bei Jungfrauen kann in diesem Monat eine Auseinandersetzung mit einem anderen Menschen eine Erinnerung triggern, die ihnen mit einem Schlag einen entscheidenden Grund für ihre Unsicherheit und ihren daraus resultierenden Perfektionismus offenbart. Du sehnst dich danach, um deinetwillen und unabhängig von deinen Leistungen und Verdiensten geliebt und akzeptiert zu werden, doch kannst dir augenblicklich nicht vorstellen, dass das überhaupt möglich ist. Diese Vorstellung hindert dich wiederum daran zu erkennen, dass es bereits Menschen gibt, die dich bedingungslos lieben. Eine verzwickte Konstellation, die du mithilfe jener triggernden Begegnung zumindest beginnen kannst, zu entwirren.

Skorpion

Beim Skorpion treten im Juni durch Neptuns Zutun einige unbewusste, fast vergessene Sehnsüchte und Wünsche ans Licht. Getriggert wird dieser Prozess durch Erfahrungen, die an frühere Situationen und Erlebnisse erinnern, und die mit dazu geführt haben, dass jene Sehnsüchte überhaupt ins Unbewusste abgeschoben wurden – anstatt erfüllt. Ein günstiger Zeitpunkt für diese Art der Vergangenheitsbegegnung, denn in der sommerlichen Atmosphäre stellt sich schnell die Erkenntnis ein: Solange wir leben, ist es niemals zu spät.

Verwendete Quellen: astromedizin.info, BRIGITTE-Zweiwochenhoroskop