Du möchtest gerade nur nach vorne schauen? Für drei Sternzeichen hat das Universum zurzeit andere Pläne: Sie werden im Juni ihrer Vergangenheit begegnen.

Zurückzublicken kann für manche Menschen schmerzhaft sein. Für einige, weil sie dabei sehen, welche Verletzungen ihnen in der Vergangenheit widerfahren sind, für andere, weil sie sehen, was sie zurücklassen mussten. Viele Menschen macht der Blick zurück unruhig oder ungeduldig, weil sie sich vor allem für die Zukunft interessieren, die sie planen und gestalten können, wohingegen die Vergangenheit einzig und allein zur Betrachtung geeignet ist. Das wiederum hat auf einige einen beruhigenden und einladenden Effekt, denn wo sie nichts mehr tun können – müssen sie das auch nicht. Wann sonst dürfen wir uns schon tatenlos zurücklehnen und lediglich hinschauen?

Ganz egal welches Verhältnis und welche Einstellung wir zu unserer Vergangenheit haben, sie hat in jedem Fall Auswirkungen auf unsere Gegenwart und Zukunft. Ob unser Verhalten, unser Fühlen oder Denken: Ein Großteil dessen, was uns ausmacht, ist von unserer Vergangenheit geprägt und zeigt ihre Spuren. Manchmal finden wir uns in Situationen wieder, auf die wir glauben, in diesem Moment zu reagieren – obwohl wir dabei tatsächlich auf vergangene Erlebnisse antworten. Insofern ist es in erster Linie ein Geschenk, wenn sich uns die Vergangenheit in der Gegenwart zu erkennen gibt. Ein Geschenk, das uns dabei hilft, uns besser zu verstehen und uns neu zu entscheiden, wer wir sein möchten und wovon wir uns beeinflussen lassen.

Folgende Sternzeichen können sich im Juni auf ein solches Geschenk einstellen: Ihnen schickt das Universum einen Gruß aus der Vergangenheit vorbei.

Horoskop: 3 Sternzeichen, die im Juni ihrer Vergangenheit begegnen

Wassermann

Wassermänner haben gewisse Hemmungen, sich und ihre Ideen ernst zu nehmen. Sie sehen ihre Einfälle als Träumereien, die nicht dazu da sind, sie zu verfolgen oder zu teilen, sondern in erster Linie Zeitvertreib und kreative Spielerei darstellen. Im Juni bietet das Universum dir die Chance, deine Sichtweise zu hinterfragen und ihrem Ursprung auf den Grund zu gehen. Besteht die Möglichkeit, dass du in der Vergangenheit gelernt hast, dass deine Träume keinen Platz in dieser Welt haben? Nun bekommst du die Gelegenheit, dich von dieser Lektion zu distanzieren – und zu lernen, dich selbst mehr zu respektieren.

Löwe

Löwen stoßen im Juni auf Zeugnisse aus ihrer Vergangenheit, die sie an verloren geglaubte Stärken und Fähigkeiten von sich erinnern. Plötzlich siehst und fühlst du deine früheren Leidenschaften und Motivationen, blickst auf die Gegenwart mit frischem Blick und staunst über all das, was du erreicht und dir aufgebaut hast. Dir sendet das Universum mit dem Besuch aus deiner Vergangenheit in erster Linie Dankbarkeit sowie neue Kraft und Energie.

Schütze

Schützen erleben im Juni Situationen, die sie zum Teil etwas aufwühlen und fordern – allerdings spüren sie selbst, dass es nicht die aktuellen Situationen allein sind. Du hast zurzeit eine hervorragende Beobachtungsgabe, bist daran interessiert zu lernen, anstatt zu urteilen, und siehst deshalb vieles, was andere nicht sehen. Beziehungsweise was du sonst nicht siehst. So siehst du nicht nur deine wundesten Punkte, sondern auch die Erfahrungen, die sie dir zugefügt haben. Das ist deine Chance, mit deiner Vergangenheit Frieden zu schließen und deiner Gegenwart und Zukunft mit neuem Mut und noch mehr Freiheit zu begegnen.

Horoskop: astromedizin.info, BRIGITTE-Zweiwochenhoroskop