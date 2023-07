Manchmal täuschen wir uns in anderen und manchmal schätzen wir sie genau richtig ein. Welche Sternzeichen zurzeit ein großartiges Gespür haben, liest du hier.

Unsere Menschenkenntnis, also die Fähigkeit, andere Menschen einzuschätzen und zu verstehen, speist sich einerseits aus unserer Erfahrung und unserer Intuition, die daraus resultiert, und hängt andererseits von unserer Aufgeschlossenheit, Neugier und Beobachtungsgabe ab. Im besten Fall verbessert sich unsere Menschenkenntnis mit zunehmendem Alter, doch anzunehmen, dass wir unsere Mitmenschen jemals hundertprozentig durchschauen und wahrheitsgetreu abbilden könnten, wäre illusorisch.

Verfügen wir über eine gute Menschenkenntnis, können wir uns dadurch in der Regel leichter auf andere Personen einstellen und uns in sozialen Kontexten angemessen verhalten. Wir wissen, wem wir vertrauen können und wem gegenüber wir lieber vorsichtig sind. Lässt uns unsere Menschenkenntnis im Stich und wir täuschen uns in einer Person, kann das zwar unangenehme Konsequenzen für uns haben, doch wir können immerhin daraus lernen.

Folgende Sternzeichen brauchen sich in nächster Zeit keine Notizen zu machen, da für sie vorerst keine neuen Lektionen in Sachen Menschenkenntnis anstehen: Sie liegen jetzt mit ihrer Einschätzung und ihrem Gefühl in den meisten Fällen richtig.

Horoskop: Diese Sternzeichen können sich jetzt auf ihre Menschenkenntnis verlassen

Fische

Fische sind zurzeit sehr bei sich – im Sinne von ausgeglichen und gesammelt – und gehen daher mit einem wachen, aufmerksamen Blick durch die Welt. Jupiter stärkt dein Selbstwertgefühl, weshalb du wenig mit dir beschäftigt bist und dafür umso mehr Interesse gegenüber anderen aufbringen kannst. Unter diesen Voraussetzungen siehst du deine Mitmenschen äußerst klar und bist vorsichtig mit deinen Vorurteilen. Eine tolle Gelegenheit, um neue Bekanntschaften zu schließen.

Krebs

Krebse haben momentan einen großartig eingestellten Kompass, der sie einwandfrei durch das zwischenmenschliche Miteinander navigiert. Du spürst sehr deutlich, wie sich deine Mitmenschen fühlen und wie sie zu dir stehen, weißt intuitiv, wem du vertrauen kannst und wem nicht. Du brauchst dir jetzt keine Sorgen zu machen, dass du irgendeinen falschen Schritt setzt.

Schütze

Schützen haben jetzt einen sehr guten Blick für die verborgenen Stärken und Talente ihrer Mitmenschen. Du erkennst schnell, welche Potenziale in anderen schlummern, und hast ein Händchen dafür, ihnen dabei zu helfen, sie zu entfalten und an sich glauben zu lernen. Was daran besonders schön ist: Du findest nicht nur Freude darin, deine Mitmenschen aufblühen zu sehen, sondern wächst dabei auch selbst mit – und entdeckst vielleicht das eine oder andere verborgene Talent in dir.

Verwendete Quellen: BRIGITTE-Zweiwochenhoroskop, astromedizin.info