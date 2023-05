Manchmal täuscht uns unsere Intuition, manchmal meldet sie sich gar nicht zu Wort. Diesen Sternzeichen kann das momentan egal sein: Sie haben jetzt ein äußerst starkes, zuverlässiges Bauchgefühl.

Unsere Intuition ist ein guter Wegweiser und Ratgeber, insbesondere in Situationen, in denen unser Verstand an seine Grenzen stößt. Wir nennen sie zwar Bauchgefühl, doch genau wie unsere Emotionen und Gedanken hat sie ihren Ursprung in unserem Gehirn. Sie speist sich aus unseren Erfahrungen und berücksichtigt eine Vielzahl von Informationen, die unserem Bewusstsein nicht oder nur bedingt zur Verfügung stehen. Einigen Menschen fällt es sehr schwer, sich auf ihre Intuition zu verlassen, da wir in der Regel kaum nachvollziehen können, wo die Anregungen und Impulse herkommen, wenn sie von ihr stammen, und wie sie begründet sind. Sie sind aber begründet, und zwar aus unserer Lebenserfahrung. Die ist zugegebenermaßen nicht das Maß aller Dinge und nicht immer die beste Referenz, aber oftmals besser als gar keine Idee.

Wenn wir krank, müde oder überanstrengt sind, leidet meist auch unsere Intuition darunter – schließlich bedarf sie ebenso wie unser Verstand mentaler Energie, wenngleich deutlich weniger als dieser. Insofern ist sie nicht jederzeit so stark und zuverlässig, wie wenn wir in Form sind.

Folgende Sternzeichen können sich zurzeit bei sehr vielen Entscheidungen und in den meisten Situationen an ihre Intuition wenden und auf die Botschaften, die sie sendet, vertrauen – sogar wenn sie müde und erschöpft sind.

Horoskop: 3 Sternzeichen, die sich jetzt auf ihr Bauchgefühl verlassen können

Steinbock

Steinböcke sind normalerweise eher rational und verlassen sich am liebsten auf ihre Vernunft. Durch die Energie des Mondes, der sich nun ihrem Zeichen nähert, werden momentan allerdings ihre emotionale Seite und ihre Intuition besonders gestärkt, die, wie es scheint, nur auf ihren Auftritt gewartet haben. Du hast eine große intuitive Weisheit in dir, die dir einen wundervollen Weg weisen kann – wenn du sie lässt.

Wassermann

Wassermänner haben eine gute Verbindung zu allem Unerklärlichen und Transzendentalen – unter anderem dank ihrer Intuition. Du brauchst keine logischen Gründe und Analysen, um das Richtige zu tun oder um etwas zu verstehen, du spürst alles, was du wissen musst. Gerade jetzt kannst du dich bei deinen Entscheidungen darauf verlassen.

Schütze

Schützen rät ihr Bauchgefühl derzeit wieder und wieder dazu, sich weniger Sorgen und Gedanken zu machen, mehr auf sich und die eigenen Fähigkeiten zu vertrauen, das Leben auszukosten und zu den eigenen Entscheidungen zu stehen. Recht hat es. Du bedenkst mehr als genug und brauchst keinerlei Konsequenzen fürchten, mit denen du nicht klarkommen wirst.

Verwendete Quellen: mondrausch.com, astromedizin.info, Martin Korte: Hirngeflüster