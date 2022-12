Ein anstrengendes Jahr 2022 liegt hinter uns, aber einige Sternzeichen starten im Dezember noch mal richtig durch. Welche drei alle negativen Energien hinter sich lassen, liest du hier.

Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende entgegen. Vor allem Katastrophen, Krisen und Krieg haben uns beschäftigt. Höchste Zeit, die negativen Energien loszuwerden und das Jahr positiv zu beenden. Denn 2023 steht laut der Sterne für Glück, Liebe und Erfolg – höchste Zeit, jetzt schon mit den positiven Gedanken zu beginnen. Welche drei Sternzeichen noch zum Jahresende voll durchstarten, verrät das Horoskop.

Horoskop: Diese drei Sternzeichen befreien sich jetzt von negativen Energien

Widder

Das Sternzeichen Widder ist dafür bekannt, immer mit dem Kopf durch die Wand zu wollen. Doch jetzt ist die Zeit gekommen, diese Verbissenheit abzulegen und sich auf positive Gedanken zu fokussieren. Widder lassen ihre negative Energie des gesamten Jahres – egal ob aus dem Job, der Familie oder der Liebe – hinter sich. Jetzt solltest du langersehnte Wünsche und Ziele mit deiner ganzen Leidenschaft verfolgen und deine positive Energie in die Welt hinaustragen. Die Zeit für den Widder ist gekommen, um richtig durchzustarten!

Zwilling

Zwillinge haben keinen Grund, negativ in die Zukunft zu schauen. Die Sorgen, von kommenden Aufgaben überrumpelt zu werden, sind unbegründet. Das Luftzeichen sprießt vor Ehrgeiz im Job, der endlich angemessen mit Anerkennung von allen Seiten belohnt wird. Mit deiner Intelligenz hast du als Zwillinge einfach eine ganze Menge zu bieten. Gepaart mit der kaum endlichen Neugier ist das dein Erfolgsrezept. Sowohl im Job, als auch privat bist du auf der Überholspur und lässt alles Negative hinter dir!

Jungfrau

Jungfrauen sind traditionell sehr selbstkritisch und haben oftmals etwas an sich auszusetzen – doch damit ist jetzt Schluss! In diesem Dezember ist die Zeit für eine Liebeserklärung an dich selbst gekommen: Du fängst an, deine Grenzen zu akzeptieren, mutest dir nicht mehr zu viel zu und hältst trotzdem den Körper und die Seele fit. Du wirst merken: Die positiven Energien schwirren ab sofort nur so um dich herum. Nutze sie für dich, das hat nichts mit Egoismus zu tun und ist dein Weg zum Glück!

