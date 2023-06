Im Sommer fällt es den meisten Menschen leicht, weniger zu grübeln und mehr zu leben. Folgenden Sternzeichen geht zurzeit laut Horoskop jedoch außerordentlich viel durch den Kopf.

Ist die Sonne im Krebs, kann das bei einigen Menschen sehr schnell innere Prozesse in Gang setzen, die ihre mentalen Kräfte in Anspruch nehmen. Gerade kurz nach dem Wechsel aus dem Luftzeichen Zwillinge ins energetisch völlig anders aufgestellte Wasserzeichen am 21. Juni bekommen manche Leute die Verschiebung auch in ihrem inneren Universum deutlich zu spüren. Zwar laden die Bedingungen in Mitteleuropa nach wie vor dazu ein, das Leben zu genießen und Sorgen dabei im Zweifel beiseite zu schieben. Doch was wir erfahren und erleben, will besonders in der Krebssaison, also zwischen dem 21. Juni und dem 23. Juli, be- und durchdacht werden, denn sonst können innere Unruhe und ein seelisches Ungleichgewicht die Folge sein.

Folgende Sternzeichen dürften zurzeit in Anbetracht der astrologischen Voraussetzungen einen besonders starken, zum Teil für sie untypischen Hang zu Grübeln und Nachdenklichkeit verspüren.

Horoskop: Diese Sternzeichen neigen jetzt zum Grübeln

Wassermann

Begleitet von Pluto, machen Wassermänner momentan größere Veränderungen durch, die relativ viel Raum in ihrer Innenwelt in Anspruch nehmen. Nicht alles, was vonstatten geht, ist dir bewusst, doch du gerätst immer wieder in Situationen, die dich stutzig machen und über die du nachdenken musst, um sie für dich einzuordnen. Das Universum rät jedoch dazu, dir Zeit zu nehmen. Dich jetzt selbst gut zu beobachten und zu reflektieren, wird sich später bezahlt machen.

Waage

Waagen haben dieser Tage ungewöhnlich große Schwierigkeiten damit, Entscheidungen zu treffen. Deine innere Stimme sendet widersprüchliche Botschaften, deine Intuition ist schwach oder hält sich völlig raus. So kommt es, dass du über viele Dinge nachdenkst, die du sonst nach Gespür regelst. Noch mehr grübeln ist in diesem Fall nicht die Lösung. Dir würde jetzt eine Pause gut bekommen, eine Auszeit vom Alltag und ein Bad im Leben.

Schütze

Schützen haben zurzeit Spaß am Nachdenken. Sie genießen es, sich mit neuen Themenfeldern auseinanderzusetzen und unterschiedliche Perspektiven zu einer Frage zu betrachten. Am besten bekommt es ihnen allerdings, nicht allein durch ihre Gedankenwelt zu spazieren, sondern sich mit anderen Menschen auszutauschen und gemeinsam zu erkunden, was sie beschäftigt und interessiert. Sonst könnte nämlich aus einem Spaziergang ganz schnell ein Verlaufen werden.

Verwendete Quelle: astromedizin.info