Welche Sternzeichen vom Neumond am Sonntag profitieren können

Neumond-Horoskop Welche Sternzeichen vom Neumond am Sonntag profitieren können

Am Sonntag, 18. Juni, beginnt ein neuer Mondzyklus. Auf folgende Sternzeichen wirkt sich der Neumond laut Horoskop besonders positiv aus.

Gefühlt hatten wir gestern erst Halbzeit im aktuellen Mondkreislauf, doch tatsächlich liegt der Schütze-Vollmond schon wieder eine ganze Weile zurück: Am Sonntag, den 18. Juni, erwartet uns jedenfalls bereits der nächste Neumond, und damit beginnt ein frischer, gut vier Wochen währender Mondzyklus.

Zu Neumond befindet sich der Mond zwischen Erde und Sonne, sodass uns seine schattige Seite zugewandt ist. Aus diesem Grund sind Neumondnächte besonders dunkel – wenngleich es diesmal gewiss weitestgehend hell bleibt, da es nur noch wenige Tage bis zur Sommersonnenwende sind, aber das hat nichts mit dem Mond zu tun. Viele Menschen fühlen sich ruhiger und meinen besser zu schlafen, wenn es auf den Neumond zugeht, wohingegen sie Vollmond eher mit Unruhe assoziieren.

Tatsächlich schreiben einige Astrolog:innen dem Neumond heilende, belebende Kräfte zu: Zu dieser Zeit biete es sich an, sich um die eigene Gesundheit zu kümmern oder etwas zu pflanzen. Auch für Neubeginne unterschiedlicher Natur eignet sich die Neumondphase besonders gut.

Der Neumond am 18. Juni ereignet sich im Luftzeichen Zwillinge und erreicht seinen Höhepunkt um 6.39 Uhr in der Früh. Der Mond vollzieht in dieser Zeit eine absteigende Bewegung.

Folgende Sternzeichen können von dem Neumond laut Horoskop besonders profitieren.

Horoskop: 3 Sternzeichen wachsen in dem neuen Mondzyklus über sich hinaus

Wassermann

Wassermänner können im neuen Mondzyklus weiterhin ihre intimen Beziehungen stärken, wobei sie nun auf eine besondere Probe gestellt werden: Das Luftzeichen wird in den kommenden Wochen einen Veränderungsprozess durchmachen, der ihm dabei helfen kann, sich von ungesunden Mustern zu befreien und zu einer neuen Stabilität und Einstellung zu finden. Beziehungen, die diesen Prozess überdauern, werden sich damit endgültig bewiesen haben, jene, die daran zerbrechen, waren hingegen nie für die Ewigkeit bestimmt.

Zwillinge

Zwillingen gelingt es im neuen Mondzyklus prima, eine gesunde Balance aus Entspannung, Abenteuer und Produktivität zu finden. Du triffst nun meistens den richtigen Ton, wirkst sympathisch und charmant, inspirierst andere Menschen mit deiner Klugheit, Offenheit und Lebensfreude. Das sind gute Wochen, um dich voll und ganz aufs Leben einzulassen und deinen Gefühlen zu vertrauen.

Waage

Auch das dritte Luftzeichen kann von dem Zwillinge-Neumond im Juni profitieren: Waagen finden im neuen Mondkreislauf vieles über sich selbst heraus. Insbesondere durch das Feedback eines anderen Menschen siehst du dich aus einer neuen Perspektive, gewinnst eine gewisse Distanz zu dir selbst und deinem Tun. So lernst du, dich besser zu beobachten und mit Neugier und Offenheit zu betrachten anstatt mit Vorurteilen. All das wird dir dabei helfen, dich künftig freier und bewusster zu entscheiden und der Welt gegenüber zu verhalten.

Verwendete Quellen: mondrausch.com, astro-medizin.info, BRIGITTE-Zweiwochenhoroskop