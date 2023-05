Am 4. Juni steht der nächste Vollmond an. Folgenden Sternzeichen verleiht die Mondphase einen kräftigen Energieschub.

Gefühlt war vor fünf Minuten erst Neumond, doch tatsächlich ist der aktuelle Mondkreislauf bereits sehr weit fortgeschritten: Am Sonntag, den 4. Juni erreichen wir mit dem Vollmond seine Halbzeit und zugleich seinen Höhepunkt. Der genaue Zeitpunkt der Vollmondphase liegt für uns in Mitteleuropa in den frühen Morgenstunden: Um 5:43 Uhr ist der Moment, in dem unser Trabant der Sonne direkt gegenüber steht – mit uns auf der Erde dazwischen –, sodass wir seine beschienene Seite sehen und er uns als kreisrunde Scheibe am Himmel erscheint. Theoretisch. Praktisch und optisch werden wir in den Nächten zwischen Freitag und Dienstag einen Mond am Himmel sehen, der auf uns wie ein Vollmond wirkt. Im Moment des errechneten Peaks werden wir wahrscheinlich hingegen in dem bereits von der Sonne erhellten Himmel vergleichsweise wenig von unserem kleinen Begleiter sehen. Doch natürlich heißt das nicht, dass wir den Vollmond nicht fühlen werden.

Wie jeder Vollmond hat der Junimond einen saisonal inspirierten Namen: Brachmond haben ihm die Traditionen im deutschsprachigen Raum eingebracht, was – wie die meisten deutschen Mondnamen – den früheren landwirtschaftlichen Gepflogenheiten Rechnung trägt. Zu Zeiten der Dreifelderwirtschaft, in denen die Böden in drei Abschnitte unterteilt und darauf basierend im jährlichen Wechsel unterschiedlich genutzt wurden, war der Juni typischerweise der Monat, in dem landwirtschaftlich Arbeitende die brachliegenden Flächen bearbeiteten. Deshalb Brachmond.

Die Algonkin hingegen, ein indigenes Volk Nordamerikas, wählten, wie sie es in den meisten Fällen taten, einen rein von der Natur inspirierten Namen für den Junimond: Der Strawberry Moon, also der Erdbeermond, kennzeichnete für sie die Saison, in der die Früchte der Walderdbeere reiften.

In diesem Jahr ereignet sich der Erdbeer- oder Brachmond im Feuerzeichen Schütze und vollzieht in dieser Phase eine aufsteigende Bewegung. Folgende Sternzeichen erleben im Zuge dessen laut Horoskop einen regelrechten Energieschub.

Vollmondhoroskop: 3 Sternzeichen bringt der Erdbeermond einen süßen Energieschub

Wassermann

Wassermännern schenkt der Erdbeermond eine große Portion Schwung und Mut, um Veränderungen in ihrem Leben anzugehen und an ihre persönlichen Ideen und Prioritäten zu glauben. Zurzeit verfügst du über sehr viel Klarheit und einen kühlen Kopf. Wie du die Welt um dich herum interpretierst, ist stimmig und sinnvoll, wie du die Dinge ordnest und einsortierst – freilich immer unter dem Vorbehalt der Vorläufigkeit – zeugt von Weisheit und Intelligenz. Nun aktiv zu werden und ins Handeln zu kommen, wird sich für dich auszahlen. Von daher trifft es sich wunderbar, dass dich der Schütze-Vollmond dabei unterstützt.

Fische

Fische erfahren im Zuge des Brachmondes einen kräftigen Schub an Selbstvertrauen und Gelassenheit. Du erlebst deine innere Stärke nun mit einem besonderen Nachdruck, erinnerst dich an all die Hindernisse und Schwierigkeiten, die du in deinem Leben bereits gemeistert hast, und blickst deshalb ohne Angst ins Jetzt und in die Zukunft. Eine gute Gelegenheit, um dir persönliche Ziele zu stecken und Pläne zu entwerfen – du schätzt deine Potenziale und Kräfte momentan realistisch ein, wohingegen du sonst eher zu Selbstunterschätzung neigst.

Schütze

Schützen fühlen sich derzeit aufgeladen und gleichzeitig entspannt. Du bist dir über deine Lebensziele und Prioritäten im Klaren und befindest dich dahingehend auf einem guten Weg. Der Vollmond in deinem Zeichen bestätigt dich in deinem Handeln, Fühlen und Denken und versorgt dich mit einem Zuschuss an Energie und Lebensfreude. Andere Menschen sind für dich nun eine Quelle der Inspiration und bereichern deinen Horizont – ohne dich zu verwirren oder von deinem Weg abzubringen.

