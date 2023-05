Manche Menschen träumen sehr viel, andere machen sehr viel wahr. Welche Sternzeichen typischerweise sehr viele ihrer Träume wahrmachen, liest du hier.

Nicht alle unsere Träume sind dazu gemacht, wahr zu werden. Manche Träume sind ein Zufluchtsort, an dem wir uns von der Wirklichkeit erholen können, andere sind bloße Gedankenspiele, die uns entlasten, ein Ventil bieten oder zu Erkenntnissen führen, und einige würden an der Realität zerbrechen wie ein zu Boden fallender Eiszapfen. Doch natürlich gibt es Träume, die erst dann ihren Sinn erfüllen, wenn wir sie uns erfüllen. Meist spüren wir das dadurch, dass mit ihnen eine Sehnsucht verknüpft ist, die uns einfach nicht loslässt. Dass uns das Träumen an sich nicht guttut, sondern schmerzt.

Folgende Sternzeichen sind oft besonders konsequent und erfolgreich, wenn es darum geht, sich ihre Träume zu erfüllen. Liegt es daran, dass sie vergleichsweise wenig träumen und sich mehr fokussieren? Oder daran, dass sie besonders willensstark sind? Die Strategien mögen unterschiedlich sein, doch das Ergebnis ist immer gleich.

3 Sternzeichen, die die meisten ihrer Träume wahrmachen

Widder

Wenn Widder eine Idee oder einen Traum von etwas haben, stellt sich nicht die Frage, ob sie ihn verwirklichen, sondern wie sie es tun. Ihre Zielstrebigkeit und ihr Durchsetzungsvermögen sowie ihre nahezu unerschöpfliche Energie kommen ihnen dabei in der Regel sehr zugute. Widder-Geborene können sich nur schwer mit einer Vorstellung zufriedengeben, wollen stattdessen stets gestalten und etwas schaffen. Deshalb bleibt es bei ihnen so selten beim Träumen und endet meistens in Taten.

Löwe

Löwen gelingt es besonders oft, selbst die wagemutigsten Träume wahr zu machen. Egal wie groß eine Vision sein mag und wie schwer zu realisieren, Löwen finden meistens einen Weg, sie zu verfolgen und Stück für Stück mit Leben zu füllen. Ihre Kreativität, ihre hohe Leistungsbereitschaft und ihr soziales Geschick und Charisma sind für Löwe-Geborene typischerweise die wichtigsten Werkzeuge, die ihnen beim Träumeschmieden helfen.

Skorpion

Skorpione kennen weder ein "Vielleicht" noch ein "Irgendwann", wenn sie sich etwas wünschen. Für sie gibt es "auf jeden Fall" und "schnellstmöglich" und tatsächlich genügt das in der Regel – denn was sie sich erträumen, passiert normalerweise. Das Wasserzeichen setzt dabei auf die kluge Strategie, sorgfältig zu prüfen und sich wirklich zu überlegen, was überhaupt Traumzeit bekommt. Es würde niemals Träumen nachjagen, die für sie keine Bedeutung haben – weil es ihnen von vornherein keine Aufmerksamkeit widmet.