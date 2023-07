Sich selbst freundschaftlich und wohlwollend zu behandeln, fällt einigen Menschen gar nicht so leicht. Diese Sternzeichen könnten es jetzt aber zumindest versuchen – rät das Universum.

Viele Menschen neigen dazu, mit sich selbst härter ins Gericht zu gehen als mit anderen. Sie stellen höhere Ansprüche und Erwartungen an sich, verzeihen sich Fehler und Schwächen weniger leicht, schämen sich für Dinge, die anderen bei ihnen nicht einmal auffallen. Dafür gibt es einerseits Erklärungen wie zum Beispiel den Beautiful-Mess-Effekt oder den Spotlight-Effekt: Beides sind kognitive Verzerrungen, die dazu führen, dass wir uns selbst anders wahrnehmen als unsere Mitmenschen und anders, als sie uns wahrnehmen. Andererseits gibt es Gründe, die für diese scheinbar unfaire Strenge sprechen: So sind etwa vornehmlich wir selbst dafür zuständig sicherzustellen, dass wir unsere Ziele erreichen und unser Leben im Griff haben. Trösten und in Watte packen können uns wiederum prima unsere Freund:innen.

Somit ist es nicht per se eine Störung oder ein Problem, wenn wir mit uns selbst nicht so nachsichtig, milde und freundschaftlich umgehen wie mit anderen. Es wird allerdings zu einem, sobald wir es auf die Spitze oder übertreiben – oder wir verbissen und unflexibel in jedem Moment an unserer Strenge festhalten, auch in Situationen, in denen wir besonders angreifbar und verletzlich sind.

In diesen Wochen können laut Horoskop besonders folgende Sternzeichen davon profitieren, sich öfter zu fragen, ob in einem bestimmten Moment hohe Ansprüche und Strenge gegenüber sich selbst angebracht sind oder ob sie etwas nachsichtiger und verständnisvoller mit sich sein könnten. Denn letztendlich gilt, was schon Die Ärzte wussten: "Du bist immer dann am besten, wenn es dir eigentlich egal ist." Je entspannter und befreiter wir agieren, umso besser ist häufig das Ergebnis.

Horoskop: Diese Sternzeichen müssen nun weniger streng mit sich sein

Stier

Grundsätzlich sind Stiere gut darin, eine gesunde Balance aus Erholung und Leistung zu finden, doch momentan neigen sie dazu, zu viel von sich zu verlangen. Glaubst du, du musst dir einen Urlaub oder eine Pause erst verdienen, um sie ohne schlechtes Gewissen genießen zu können? Falls ja, irrst du dich – und würdest sie dir davon abgesehen längst zweimal schulden.

Krebs

Krebse verspüren zurzeit ein unterschwelliges Gefühl des Mangels – das einige von ihnen auf sich selbst beziehen. Du empfindest dich als nicht genug, siehst in dem, was du beiträgst, keinen Effekt, der dir ausreichend erscheint. Doch was, glaubst du, ist denn deine Aufgabe? Mit welcher Mission bist du geboren worden? Wenn du darüber einmal nachdenkst, wirst du zumindest auf rationaler Ebene verstehen, dass du immer genug bist, egal was du beiträgst. Dieses Verständnis muss dann nur noch auf die emotionale Ebene gelangen.

Schütze

Schützen merkt es vielleicht nicht immer jeder Mensch an, doch die Feuerzeichen haben einen versteckten Hang zum Perfektionismus. Hin und wieder kann der ihnen gefährlich werden, da sie Ärger und Stress vorwiegend mit sich selbst ausmachen und gegen sich selbst richten – was in der Regel keine gesunde Strategie ist. Unter rückläufiger Venus sind große Ziele aktuell schwer bis nicht zu erreichen und es bekommt dir besser, dich für kleine Vorhaben und Erfolge zu begeistern. Eigentlich weißt du doch, dass in ihnen genauso viel Wert und Schönheit steckt.

Verwendete Quellen: BRIGITTE-Zweiwochenhoroskop, spektrum.de