Horoskop Diese 3 Sternzeichen starten 2022 im Job durch

Das neue Jahr bringt unter Glücksplanet Jupiter Schwung in die Karriere. Drei Sternzeichen nutzen den Antrieb und starten 2022 im Job richtig durch.

Unter dem Glücksplanet Jupiter bietet das neue Jahr die besten Voraussetzungen dafür, sich selbst und die eigenen Interessen zu erforschen und besonders im beruflichen Kontext etwas zu wagen. Ob es eine neue Stelle, die Selbstständigkeit oder der berufliche Richtungswechsel ist, du solltest es jetzt angehen.

Uranus treibt diesen Prozess der Wandlung beständig an. Auch die Sonnenfinsternis am 25. Oktober stellt einen guten Zeitpunkt für eine tiefgreifende Transformation dar, um deine Berufung, Ziele und Wünsche nochmals zu überdenken und gegebenenfalls nachzujustieren. 2022 darf sich das verändern, was innerlich erstarrt oder festgefahren ist. Insbesondere drei Sternzeichen starten in Sachen Karriere 2022 durch.

Horoskop: Diese drei Sternzeichen starten 2022 im Job durch

Widder

Im neuen Jahr stehen beruflich einige Veränderungen an, die aber in deinen Händen liegen und die du aktiv mitgestalten kannst und solltest. Schon länger hast du das Gefühl, im Job nicht mehr richtig gefordert zu werden – vielleicht liebäugelst du mit der Selbstständigkeit oder einem Richtungswechsel – 2022 entpuppt sich als das Jahr, mutig nach vorne zu blicken. Bei allem, was du tust, hast du ein Ziel vor Augen und bleibst stets optimistisch. Konkurrenz macht dir keine Angst. Im Gegenteil, sie weckt deinen Kampfgeist und bringt dich voran. Das Geheimnis deines Erfolges liegt jetzt darin, für die Gelegenheiten bereit zu sein, wenn sie kommen.

Zwillinge

2022 wird für Menschen mit dem Sternzeichen Zwilling ein Jahr des Wandels. Du neigst nämlich dazu, deinen Verstand dem Gefühl überzuordnen. 2022 gilt für dich: Nicht Beruf, sondern Berufung bringt den Erfolg. Du bist nicht dafür gemacht, einem Job nachzugehen, für den du nicht zu 100 Prozent brennst. Und für halbe Sachen ist das Leben auch zu kurz. Vertraue mehr auf deinen Instinkt. Die Sterne stehen nämlich ausgesprochen gut und schon im Februar werden Impulse kommen, die dir die Richtung weisen und Türen öffnen. Du musst lediglich bereit sein, den Veränderungen Platz zu machen.

Skorpion

Menschen mit dem Sternzeichen Skorpion suchen keine Lohnarbeit, sondern eine Berufung, die sie voll und ganz erfüllt. Und mit 2022 ist das Jahr endlich da, in dem deine Vorbereitungen auf diesen Moment ein Ende finden und die harte Arbeit Früchte trägt. Du gehst deine Ziele jetzt tatkräftiger denn je an. Was dich jetzt besonders ausmacht, ist, dass du deine Persönlichkeit in Projekte einfließen lässt und diese mit Beharrlichkeit und Durchhaltevermögen umsetzt. Du solltest dir überlegen, ob der Zeitpunkt gekommen ist, eine Führungsposition anzunehmen. Denn du hast alles, was man dazu braucht.

