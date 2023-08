Als wäre die Jungfrau-Sonne nicht genug, beginnt am 23. September auch noch die nächste Phase der Rückläufigkeit des Merkur. Was das bedeutet und welche Sternzeichen davon besonders betroffen sind, liest du hier.

Um eines von Anfang an klarzustellen: Wenn wir von einem Planeten sagen, dass er rückläufig sei, meinen wir damit, dass es aus Sicht der Erde so wirkte, als bewegte er sich rückwärts – wenn wir ihn beobachteten. In Wahrheit wechselt kein Planet jemals die Richtung. Die Erde zieht quasi manchmal an ein paar Mitplaneten unserer Milchstraße vorbei und, da wir selbst nicht wahrnehmen, dass wir uns auf einem sich bewegenden Körper befinden, würden wir denken, dass die Objekte, die wir als Erdlinge überholen, rückwärts flögen.

Am 23. August kommt es wieder einmal zu einer solchen Konstellation, die bis zum 15. September andauern wird, und zwar mit dem guten, alten Merkur. Merkur ist zwar der kleinste Planet in unserem Sonnensystem, doch seine Schwingungen und Energien sollen sich auf einen unserer wichtigsten, zentralsten und kompliziertesten Lebensbereiche auswirken: Soziales Miteinander, Denken und Kommunikation. Kein Wunder, dass Astrolog:innen in Phasen mit rückläufigem Merkur ziemlich viel zu tun, zu sortieren und zu deuten haben.

Während dieser Phase der Rückläufigkeit befindet sich Merkur für den gesamten Zeitraum im Erdzeichen Jungfrau und sagen wir einmal so: Besonders für Menschen mit einem ausgeprägten Ordnungssinn könnte das herausfordernd werden. Zwar birgt dieser Mercury Retrograde wie immer einige Chancen: Wir können nun das eine oder andere wieder gut machen und im Rückblick Erkenntnisse gewinnen, die wir im erlebten Moment selbst übersehen haben. Insgesamt rechnen wir im Allgemeinen jedoch vorsichtshalber besser mit einer höheren Reizbarkeit und häufigeren Überreaktionen – unsererseits wie auf Seiten anderer Menschen.

Auf folgende Sternzeichen wirkt sich Merkurs Rückläufigkeit laut Horoskop nun besonders stark aus.

Horoskop: Diese Sternzeichen betrifft der rückläufige Merkur ab 23. August besonders

Widder

Widdern bringt Merkurs Rückläufigkeit in erster Linie Unsicherheit und Verwirrung. Insbesondere ab dem 27. August kannst du dich manchmal verloren fühlen und an dir und deinem Weg zweifeln. Gerade für dich als selbstbewusstem Feuerzeichen, das am liebsten mit Leidenschaft und Überzeugung voranschreitet, ist das sehr unangenehm. Doch in unserem Universum hat alles einen Sinn. Dich jetzt deinen Zweifeln zu stellen, kann dich nachhaltig stärken und weiterbringen.

Stier

Stiere kann Mercury Retrorgrade in der ihnen elementverwandten Jungfrau insbesondere in gesundheitlicher Hinsicht erschüttern. Du bist jetzt anfälliger und weniger belastbar als sonst, reagierst sensibel auf Stress und neigst dazu, dir ungesunde Verhaltensweisen anzueignen. Zugegeben, das klingt nicht gerade nach einem Geschenk, das dir das Universum da darbietet. Doch vielleicht möchte es dir einen Grund geben, auf dich acht zu geben, dich zu pflegen und um dich zu kümmern. Und dich damit eventuell durch die Blume fragen, warum du dafür überhaupt einen Grund brauchst.

Jungfrau

Jungfrauen können sich für die nächsten Wochen darauf einstellen, dass sie sehr vieles sehr stark nerven wird. Ein rückläufiger Merkur in deinem Zeichen ist für dich einfach nur anstrengend. Du fühlst dich gefangen in einer chaotischen Welt, in der du viel zu wenig Kontrolle und Macht hast, um auch nur ansatzweise Ordnung herzustellen. Andere Menschen sehen im Chaos zwar Freiheit und finden darin Inspiration, doch für dich ist es in erster Linie ein Mangel: An Regeln und Struktur. Nimm dir am besten nicht allzu viel vor, übe dich in Dankbarkeit und Geduld und denke daran, dass das Leben nicht immer nur schön und einfach sein kann.

Verwendete Quellen: astromedizin.info, womanandhome.com