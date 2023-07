Nicht irgendein Vollmond steht uns am 1. August bevor, sondern der einzige Supermond dieses Jahres. Was das für welche Sternzeichen zu bedeuten hat, liest du hier.

Pünktlich zum Monatsbeginn erreichen wir die Halbzeit im aktuellen Mondzyklus: Am Dienstag, den 1. August, befindet sich der Mond aus Erdsicht der Sonne direkt gegenüber, sodass er uns als Vollmond erscheint. Und diesmal handelt es sich nicht bloß um irgendeinen Vollmond: Auf seiner elliptischen Bahn um die Erde ist der Trabant unserem Planeten zurzeit besonders nahe. Gut 357.000 Kilometer beträgt der Abstand der zwei Himmelskörper am 1. August, im Schnitt liegt die Entfernung etwa bei 384.000 Kilometer. Aufgrund der Nähe wirkt der Vollmond am Dienstag größer als üblich, deswegen nennen wir ihn Supermond.

Generell trägt der Augustvollmond im deutschsprachigen Raum traditionell den Namen Erntemond, da Landwirtschafttreibende zu dieser Zeit meist die Ernte einholten. Die Algonkin, eine in Kanada beheimatete Kultur, ließen sich bei der Mondnamensgebung im Gegensatz zu unseren mitteleuropäischen Vorfahren wie so oft von der Natur inspirieren: Sie tauften den Augustvollmond "Sturgeon Moon", also Störmond, da zu dieser Jahreszeit besonders viele Störe in den Gewässern ihrer Heimat unterwegs waren.

Ihren errechneten Peak erreicht diese Vollmondphase am Dienstag, den 1. August um 20.33 Uhr unserer Zeit. Zum Peak befindet sich der Mond gerade noch im Sternzeichen Steinbock und vollführt eine aufsteigende Bewegung.

Folgende Sternzeichen können laut Horoskop mit einer positiven Wirkung rechnen, die der Superstörmond auf sie ausüben wird.

Horoskop: 3 Sternzeichen, denen der Supermond am 1. August Superkräfte verleiht

Steinbock

Steinböcke bekommen von dem Supermond genau das, was sie jetzt besonders gut gebrauchen können: Neue Energie und einen frischen Blick auf bekannte Themen. Du hast nun originelle Ideen und verfügst über jede Menge Kreativität und Schaffensdrang. Besonders viel kannst du erreichen, wenn du dich entspannst und gelassen an die Dinge herangehst.

Zwillinge

Zwillingen verleiht der Superstörmond eine starke Intuition kombiniert mit einem ausgeprägten Wunsch danach, ihren eigenen, individuellen Weg zu gehen – und das passt super zusammen. Du spürst zurzeit sehr klar, wer du bist, was du möchtest und was du kannst. Du triffst kluge, selbstbewusste Entscheidungen und stehst zu dem, was du tust.

Skorpion

Skorpionen schenkt der Supermond eine Extraportion Mut und Tatkraft. Du prokrastinierst jetzt nicht, sondern machst. Du lässt dich nicht von Ängsten und Zweifeln abhalten, sondern entscheidest bewusst, über welchen du stehen möchtest und welche du inwieweit berücksichtigst. Du hast dein Leben und deinen Einflussbereich nun im Griff und bewegst dich sicher und kompetent durch deine Welt.

Verwendete Quellen: mondrausch.com, timeanddate.de, merian.de