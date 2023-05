Du hast keine offenen Rechnungen aus deiner Vergangenheit? Dann brauchst du ja keine Angst davor zu haben, dass sie unangekündigt bei dir auftauchen könnten.

Ob wir gerne zurückblicken und in Erinnerungen schwelgen oder lieber nach vorne schauen, unsere Vergangenheit ist in gewisser Weise auch in unserer Gegenwart stets präsent. All unsere Erfahrungen und Erinnerungen prägen uns auf die eine oder andere Art. Selbst wenn es uns oft nicht bewusst ist, spiegeln sich in unserem Verhalten und unseren Entscheidungen häufig vergangene Erlebnisse und beeinflussen, wie wir auf die Gegenwart reagieren.

Meistens begleitet uns unsere Vergangenheit somit im Stillen, gibt uns mal großartige Ratschläge, mal etwas überholte, und beschützt uns so gut es geht. Gelegentlich gibt sie sich jedoch zu erkennen und fordert uns dazu auf, uns mit ihr auseinanderzusetzen. Im laufenden Monat können sich laut Horoskop folgende drei Sternzeichen auf eine solche Begegnung und Auseinandersetzung mit ihrer Vergangenheit einstellen.

Horoskop: 3 Sternzeichen, die im Mai ihrer Vergangenheit begegnen können

Fische

Fische kümmern sich grundsätzlich gerne und gut um andere, doch manchmal vergessen sie dabei sich selbst. Kann es sein, dass das in der Vergangenheit auch einmal bei dir vorgekommen ist? Dass du für andere Menschen da warst, während du deine Energie eigentlich für dich selbst brauchtest? Vielleicht ist davon eine Wunde zurückgeblieben, die dich immer noch schwächt. In diesem Monat wirst du jedenfalls mit einer alten Schwachstelle konfrontiert und realisierst, dass du dich nicht in der Weise weiterentwickeln kannst, wie du es dir wünschst, wenn du sie weiter unversorgt lässt.

Jungfrau

Bei Jungfrauen meldet sich die Vergangenheit im Mai in Form einer plötzlichen Erinnerung. Auf einmal siehst du vor dir, wer du einmal warst, welche Ziele du früher hattest, was dich angetrieben und motiviert hat. Hast du deine Ziele erreicht? Hast du erkannt, dass sie nicht richtig für dich sind, und sie unterwegs angepasst? Die Antworten auf diese Fragen können unterschiedlich ausfallen, doch in jedem Fall schließt sich eine wichtigere Frage an: Wenn du dir vor Augen führst, wie weit du gekommen bist und wie klug du improvisiert und reagiert hast – warum bist du dann nicht endlich etwas stolz auf dich?

Waage

Waagen nehmen ihre Vergangenheit in diesem Monat immer mal wieder in unterschiedlichen Zusammenhängen in ihrem gegenwärtigen Leben wahr – und erkennen dabei, dass sie teilweise aus ihr herausgewachsen sind. Vieles von dem, an dem du aus verschiedenen Gründen noch hängen magst, passt eigentlich nicht mehr zu dir und blockiert dich eher, als dass es dich belastet. Eine eindeutige Aufforderung von deiner Vergangenheit, loszulassen. Auch wenn es einen Moment lang wehtut.

Verwendete Quellen: BRIGITTE-Zweiwochenhoroskop, astromedizin.info