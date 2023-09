Unsere Vergangenheit kann uns den Rücken stärken, manchmal allerdings auch im Weg stehen. Welchen Sternzeichen im September mit ihrer Vergangenheit eine Begegnung der besonderen Art bevorsteht, liest du hier.

Unsere Intuition, unsere Wortwahl, unsere Urteile, unsere Wahrnehmung. Was wir fühlen, denken, mögen und meiden. In allem, was uns ausmacht, kommt unsere Vergangenheit zum Tragen, denn wir sind lernende Wesen, die mit jeder ihrer Erfahrungen wachsen. In der Regel leben wir damit, ohne uns dessen bewusst zu sein. Manchmal macht sich unsere Vergangenheit jedoch wie aus dem Nichts bemerkbar und fordert uns dazu auf, uns zu erinnern und uns mit ihr – und damit mit uns selbst – auseinanderzusetzen. Folgende Sternzeichen können sich im Monat September auf ein solches Erlebnis, auf eine Begegnung mit ihrer Vergangenheit, einstellen.

Horoskop: 3 Sternzeichen werden im September von ihrer Vergangenheit heimgesucht

Stier

Stiere bekommen diesen Monat buchstäblich Besuch von ihrer Vergangenheit: Menschen aus einer früheren Lebensphase erscheinen wieder auf deinem Radar oder eine Person in deinem Leben möchte bereits gelöst geglaubte Konflikte zwischen euch noch einmal aufarbeiten und behandeln. Für dich kann es jetzt sehr schwer werden zu entscheiden, ob du die Tür zu deiner Vergangenheit zu diesem Zeitpunkt öffnen kannst und magst oder ob du sie verschlossen hältst. Höre da allein auf dein Gefühl, denn so oder so: Es kann und wird auch in Zukunft wieder klopfen, ganz egal, wie du dich nun entscheidest.

Waage

Waagen können sich im September auf ein Déjà-vu einstellen: Ihnen widerfährt etwas, von dem sie glauben, es schon einmal erlebt zu haben. In diesem Fall gibt es dafür einen sehr einfachen Grund: Deine Vergangenheit wiederholt sich tatsächlich. Nicht mit denselben Personen, nicht in genau der gleichen Weise, doch ähnlich genug, um dich an deine Vergangenheit zu erinnern. Jetzt hast du die Chance, dich anders zu verhalten als zuvor – wenn du es denn möchtest.

Schütze

Schützen erleben in diesem Monat, dass ihre Vergangenheit mehr Macht über ihre Gegenwart hat, als sie dachten. Was du erlebt hast, Gewohnheiten, Denkweisen und Gefühlsmuster, die du jahrzehntelang gepflegt hast, verschwinden nicht einfach so, nur weil du entscheidest, dass du sie ablegen möchtest. Sie verschwinden nicht einmal dann, wenn du sie für einige Wochen oder Monate durch neues Verhalten, Denken und Fühlen ersetzt. Um deine Gegenwart in Ruhe und Frieden und mit voller Kraft zu gestalten, ist es unerlässlich, deine Vergangenheit als Teil von dir und deiner Geschichte zu akzeptieren. Und am besten mit ihr Freundschaft zu schließen.

Verwendete Quellen: astromedizin.info, BRIGITTE-Zweiwochenhoroskop