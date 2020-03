Horoskop: 4 Sternzeichen, denen diese Woche alles gelingt

Auf unserem schönen blauen Planet geht's momentan zwar ein bisschen drunter und drüber, doch für das Universum sind die Dinge, die uns hier auf Trab halten, allenfalls Lappalien. Welchen Sternzeichen unsere unerschütterliche Allmacht in der Woche vom 2. bis 8. März am meisten Glück bringt, verraten wir jetzt.

Horoskop: Das sind die Glückspilze der Woche vom 2. bis 8. März – laut Sternzeichen

Steinbock

Glückwunsch! Du hast auch in dieser Woche wieder einen starken, kosmischen Verbündeten auf deiner Seite: Monsieur Jupiter, der dich nicht nur in beruflichen und finanziellen Dingen hervorragend berät, sondern auch im sozialen Bereich Ruhe und einen kühlen Kopf bewahren lässt. Doch selbst ohne Jupiters Einfluss: Die Geduld, mit der du deinen Mitmenschen begegnest, sowie deine Zuverlässigkeit, für die dich dein Umfeld so schätzt, das kommt nicht von irgendeinem Planeten, sondern liegt einzig und allein an dir. Also sei ruhig ein bisschen stolz, statt nur demütig dankbar.

Fische

Hui, da hat aber jemand diese Woche extra viel Energie! Vor allem Mars pusht Wasserzeichen Fische momentan in höchste Gefilde. Besonders in der Kommunikation macht sich das bemerkbar: Zuzuhören und andere zu verstehen fällt dir ebenso leicht wie zu überzeugen. Einer der Hauptgründe dafür ist sicherlich das ehrliche Interesse, das du deinen Mitmenschen entgegenbringst. Doch auch wenn du vor Energie nur so strotzt: Vergiss nicht, genug zu trinken und zu schlafen.

Zwillinge

Dein Glücksbringer der Woche ist vor allem die liebe Venus, die dich jetzt besonders teamfähig, kommunikativ und attraktiv macht. Körperlich fühlst du dich wohl und fit, was sich besonders auf deine Libido positiv auswirkt. Es mangelt dir zwar gerade nicht an kreativen Ideen, trotzdem kann es nicht schaden, in den nächsten Tagen viel zu unternehmen, um dir Inspiration zu holen. Ein Luftzeichen wie du kriegt davon nie genug und wenn die Unternehmungslust schon mal da ist – warum sie unterdrücken?

Jungfrau

Erdzeichen Jungfrau hat in dieser Woche gleich zwei Verbündete: Mars und Jupiter. Dank ihnen kannst du dich die nächsten Tage extrem gut durchsetzen und weißt genau, was du willst – sowohl im Bett als auch im Büro. Mach dir bloß keine Sorgen, du könntest zu forsch rüberkommen, klare Ansagen und ehrliche Worte haben noch niemandem geschadet. Schließlich steckt, wenn sie aus deinem Mund kommen, auch wirklich was dahinter.