Manche Menschen machen ihr Umfeld nervös, andere wirken besonders beruhigend. Zu welcher Sorte du laut Sternzeichen zählst, liest du hier.

In vielen Situationen brauchen wir Menschen, die uns anheizen oder mit denen wir uns zusammen aufregen können. Typischerweise eignen sich für solche Anlässe Löwen besonders gut als Ansprechpartner:innen, ebenso wie Jungfrauen, Skorpione oder Widder. Sehnen wir uns hingegen nach Gesellschaft, die uns herunterbringt und dabei hilft, uns zu beruhigen und entspannen, sind diese Sternzeichen meist eine gute Anlaufstelle.

Horoskop: Diese Sternzeichen wirken auf andere Menschen beruhigend

Fische

Fische sind besonders gut darin, andere Menschen gezielt zu beruhigen, wenn erforderlich. Zwar ist das Wasserzeichen selbst tendenziell emotional und kann durchaus heftig reagieren. Doch sobald es spürt, dass Personen in ihrer Umgebung eine Deeskalation brauchen, leitet es entsprechende Maßnahmen ein – und zwar auf höchste sensible, effiziente Art: Sie beruhigen, ohne ihrem Gegenüber das Gefühl zu vermitteln, dass seine Aufregung falsch oder übertrieben wäre. Sie entspannen die Lage, ohne sie zu verharmlosen. Wer sich danach sehnt, aus innerer Überzeugung zur Ruhe zu finden, lässt sich am besten von Fische-Geborenen helfen – denn ihre Hilfe geht wirklich tief.

Stier

Stiere wirken vor allem deshalb auf ihr Umfeld so beruhigend, weil sie stets eine Lösung zu haben scheinen – und oft genug auch haben. Das Erdzeichen ist gleichermaßen pragmatisch wie kreativ, hat ein gutes Gespür für das Wesentliche und verfügt über ein Talent, klug zu priorisieren. Wer einen Stier an der Seite hat, bekommt automatisch das Gefühl, mit seiner Hilfe alles bewältigen und sich immer auf ihn verlassen zu können. Und wird selten enttäuscht.

Waage

Waagen gelten gemeinhin als besonders ausgeglichene, ausbalancierte Menschen. Tatsächlich stimmt das zwar nur bedingt, da das Luftzeichen durchaus den einen oder anderen inneren Kampf zu fechten hat. Doch in der Regel dringt davon nur sehr wenig nach außen, denn in ihren Reaktionen sind Waagen meist äußerst kontrolliert, gefasst und besonnen. Während andere Persönlichkeiten impulsiv und aufbrausend sind, bewahren Waagen stets die Ruhe und einen kühlen Kopf. Und diese angenehme Eigenschaft färbt glücklicherweise häufig auf andere Menschen ab, da Waagen insgesamt eine Natur haben, die viele sympathisch finden und als Vorbild nehmen, anstatt sich davon zu distanzieren.

Schütze

Schützen sind vielleicht nicht die kontrolliertesten Persönlichkeiten und können mitunter sehr emotional reagieren. Doch es gibt fast nichts, das das Feuerzeichen so richtig aufregt und aus der Haut fahren lässt. Schützen kennen quasi keine Katastrophen. Für sie lässt sich alles, was passiert, irgendwie bewältigen – und obendrein finden sie dann auch noch etwas Positives darin. Von daher kann, wer sich im höchsten Alarmzustand befindet, gut daran tun, sich mit einem Schützen zu unterhalten und sich eine andere Sicht auf die Dinge aufzeigen zu lassen. Und selbst wenn er:sie sie nicht zu seiner eigenen machen möchte oder kann: Allein daran erinnert zu werden, dass es eine andere Sicht gibt, ist oft schon beruhigend genug.