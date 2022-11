4 Sternzeichen, die am frühesten in Weihnachtsstimmung kommen – also jetzt

von Mara Rehfisch Advent, Advent, die Stimmung brennt – und zwar beim Stichwort Weihnachten. Diesen Sternzeichen kann es nämlich gar nicht schnell genug gehen.

Wenn es nach Ihnen geht, könnte man die Übergangszeit von den spätsommerlichen Tagen bis hin zur winterlichen Adventszeit radikal abkürzen. Wer braucht schon Halloween? Falls es dir ähnlich geht, Glühwein/Punsch anstelle Bluts durch deine Adern fließt und du beim bloßen Gedanken an Weihnachten schon Gänsehaut bekommst – gehörst du wahrscheinlich zu einem der vier Sternzeichen, die eher früh als spät in Weihnachtsstimmung kommen.

Stier: Weihnachten = Genuss

Das traditionsbewusste Sternzeichen ist ein Genussmensch durch und durch. Kein Wunder also, dass Weihnachten und die damit verbundene Adventszeit ihr absolutes Jahreshighlight ist. Denn wann lassen sich Genuss und Tradition besser verbinden als zu dieser Zeit? Gemütlich, besinnlich und das am besten mit einer ganzen Dose voller Plätzchen: Das ist ihr Motto – (am liebsten) das ganze Jahr über.



Schütze: Weihnachten = Ankommen

Der Schütze liebt es auf Reisen zu sein, aber sehnt sich gleichzeitig auch nach dem Gefühl anzukommen. Ein Empfinden, welches das Sternzeichen besonders mit Weihnachten assoziiert, denn das ist das Event im Jahr, welches er/sie mit Zuhause verbindet. Zum Glück verfügt der Schütze über eine malerische Vorstellungskraft, die ihn/sie, während seiner/ihrer Reisen gedanklich immer dorthin zurückholt. Weihnachten ist für ihn also das ganze Jahr.

Skorpion: Weihnachten = Beisammensein

Skorpione sind sehr sinnliche und leidenschaftliche Charaktere, was sich um die Adventszeit herum noch stärker bemerkbar macht, als sonst. Ihre familiäre Seite sehnt sich nach einem gemütlichen Beisammensein der Liebsten. Deshalb trommelt der Skorpion immer so viele Herzensmenschen wie nur möglich zusammen, um das Fest der Liebe gebührend zu zelebrieren – mit allem, was dazu gehört.

Löwe: Weihnachten = Wärme

Bei dem warmherzigen Löwensternzeichen leuchten die Augen, sobald er/sie an die besinnliche Weihnachtszeit denkt. Sinngemäß kann es das Tierkreiszeichen also auch nicht abwarten, bis alles glitzert und funkelt. So kann es schon mal vorkommen, dass das Sternzeichen bereits im Oktober anfängt, die Wohnung mit Lichterketten, Kerzen und weihnachtlichen Accessoires zu schmücken. Getreu dem Motto: Wer früher anfängt, hat länger was davon.