Horoskop: 4 Sternzeichen blühen im Februar so richtig auf

Hui, im Februar kommt astrologisch gesehen ganz schön was auf uns zu! In der ersten Hälfte bauen sich kosmische Spannungen auf, die sich unter Mars-Saturn Bahn brechen – und ein gewisses Chaos hinterlassen. Vor allem kreative Köpfe fühlen sich in diesem kosmischen Durcheinander pudelwohl und voll in ihrem Element. Problematisch wird der Februar wiederum für alle, die sich gern mit anderen messen und immer unbedingt durchsetzen wollen. Teamwork und an einem Strang ziehen ist das Gebot dieses Monats. Wem all das besonders entgegenkommt? Ihr ahnt es sicher schon ...

Horoskop: Diese Sternzeichen haben den besten Februar ever

Wassermann

Auf den Kosmos ist einfach Verlass: Wassermänner feiern Geburtstag und die Sterne schmeißen ihnen eine Party! Soll heißen: Das Luftzeichen blüht diesen Februar richtig auf. Der Wassermann verarbeitet so gut wie jeden Input zu einer starken Idee. Seine Wahrnehmung ist geschärft und auch seinen eigenen Weg sieht er jetzt klarer vor sich als je zuvor. Ginge es nach dem Wassermann, könnte unser Kurz-Monat gut und gerne noch ein paar Tage länger sein!

Fische

Wie wir wissen, gehören Fische sowieso schon zu den einfühlsamsten Sternzeichen – doch im Februar wird ihr Einfühlungsvermögen unter dem Einfluss von Venus nochmals verschärft. Das Wasserzeichen ruht in sich und versteht seine Mitmenschen zum Teil besser, als diese es selbst tun. Aufpassen müssen Fische, dass sie sich vor lauter Mitmenschlichkeit und Verständnis nicht selbst vergessen. Doch wenn es ihnen gelingt, eine Balance aus Fremd- und Selbstsorge zu finden, erwartet sie ein Monat voller Liebe, Wertschätzung und Glück.

Waage

Die kosmischen Voraussetzungen sind im Februar für Waagen ideal – doch sie müssen ein bisschen etwas dafür tun, sie zu nutzen. Aufgrund der Einflüsse von Jupiter, Pluto und Saturn wird das Luftzeichen dazu verleitet, leichtfertig seinen Ideen zu folgen, doch es könnte sich jetzt lohnen, eine Gedankenschleife mehr zu drehen und sorgfältig zu planen. Wichtig ist, dass Waagen daran denken, dass sie nicht alleine sind und ihr Umfeld stets mit einbeziehen. Dann kann für manch eine Waage in den nächsten Wochenaus diesem kosmischen Chaos etwas Großes entstehen.

Schütze

Mars versorgt den Schützen im Februar mit reichlich Initiative und Motivation! Die Herausforderung dabei: Unter Saturn/Pluto spürt das Feuerzeichen einen noch größeren Freiheitsdrang als sonst – doch Abhauen ist gerade nicht die richtige Option. Die großartige Chance, die das Universum dem Schützen in den nächsten Wochen bietet, liegt darin, zu erkennen, dass auch in Wurzeln und Beständigkeit persönliche Freiheit zu finden ist und dass Initiativen zur langfristigen Lebensgestaltung keine verschwendete Energie sind. Diese Erkenntnis kann das Sternzeichen nächsten Monat von einer schwerwiegenden Last befreien – und es ab März umso entspannter zu neuen Abenteuern aufbrechen lassen.

