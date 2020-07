Diesen Sternzeichen schenkt der Vollmond am 5.7. eine positive Aura

Horoskop Diesen Sternzeichen schenkt der Vollmond am 5.7. eine positive Aura

Am Wochenende ist es mal wieder so weit: Wir haben Vollmond! Welchen Sternzeichen er in diesem Monat laut Horoskop positive Energien sendet, erfährst du hier.

Obwohl wir ihn etwa alle vier Wochen erleben, hat der Vollmond doch immer wieder gewisse Auswirkungen auf uns alle – und die können von Monat zu Monat sehr unterschiedlich ausfallen! Mal raubt er den einen den Schlaf und schenkt anderen jede Menge Kraft und Motivation und schon einen Mondzyklus später kann es genau umgekehrt sein. Im Juli bestrahlt uns der Mond in der Nacht von Samstag, den 4., auf Sonntag, den 5., in seiner ganzen Pracht und wirkt sich dabei besonders auf folgende Sternzeichen positiv aus.

Horoskop: 4 Sternzeichen schenkt der Vollmond am 5. Juli eine positive Aura

Steinbock

Nicht dass du je daran gezweifelt hättest, doch an diesem Vollmondwochenende spürst du Freude und Sinn des Lebens intensiver denn je. Du wirst gebraucht und bist auf dieser Erde unverzichtbar – und zwar unabhängig von deiner Leistung und deinem Erfolg. Bewahre dir dieses Gefühl und diese Gewissheit, wenn du kannst, denn zutreffend ist es nicht nur bei Vollmond!

Fische

Dem Wasserzeichen Fische hilft der Juli-Vollmond dabei, sich von einer Last zu befreien, die es lange mit sich herumgeschleppt hat – und danach wirst du das Gefühl haben, du könntest fliegen! Gibt's da vielleicht noch einen Konflikt mit jemandem zu klären? Oder hattest du dir schon so lange etwas vorgenommen, bist dann aber doch nie aus deiner Komfortzone rausgekommen? Egal was dich belastet, dieses Wochenende ist die Gelegenheit, dich dem zu stellen – und zu erkennen, dass deine Angst eigentlich unbegründet war.

Jungfrau

Jungfrauen schenkt dieser Vollmond eine magische Ausstrahlung und eine Extraportion Charme! Dazu bist du unternehmungslustig und gerne unter Menschen – perfekte Voraussetzungen für ein traumhaftes Wochenende!

Waage

Dir hat das Leben in letzter Zeit ein paar Steine in den Weg gelegt? Keine Sorge, das wird schon – und am Wochenende wirst du das endlich wieder spüren! Der Vollmond weckt deinen Optimismus und spendet dir Zuversicht, nach den Turbulenzen der vergangenen Wochen findest du zur Ruhe und zu dir selbst. Kein Zweifel: Dein Sommer wird noch richtig gut!