Horoskop Das sind die Glückspilze der Woche ab dem 29. November

Wir verabschieden uns vom November und heißen den Dezember, den ersten offiziellen Wintermonat willkommen. Laut dem Horoskop stehen ereignisreiche Tage bevor. Für welche Sternzeichen es ganz besonders spannend wird, erfährst du hier.

Wie die Zeit verfliegt. War nicht gerade erst Herbstanfang und die bunten Blätter hingen noch an den Bäumen? Jetzt sind die Bäume kahl. Der Dezember klopft an die Tür und am Adventskranz wurde bereits die erste Kerze angezündet. Die kommenden Tage laden zum Einkuscheln ein, liebend gern machen wir es uns jetzt auf dem Sofa gemütlich und stimmen uns mit den Weihnachtsklassikern auf die Adventszeit ein.

Wie sehen die Planetenkonstellationen aus

Das Horoskop hat aber nicht nur Gemütlichkeit im Sinn und prophezeit für drei Sternzeichen eine ziemlich aufregende Woche. Die totale Sonnenfinsternis am 4. Dezember fordert uns auf, den Reset-Knopf zu drücken und stellt dafür neues Wirken in Aussicht. Zusammen mit Merkur, der im Schützen steht und Saturn wird die Kapazität erweitert, Dinge realistisch einzuschätzen. Lilith mischt mit, daher ist große Vorsicht geboten, gerade was überstürzte Handlungen anbelangt. Mit der Kombination aus Sorgfalt und ein wenig Wagemut steht besonders drei Sternzeichen eine ereignisreiche Woche bevor.

Horoskop: Das sind die Glückspilze vom 29. November bis 5. Dezember

Steinbock

Steinböcken kommt diese Woche eine besonders sympathische und anziehende Ausstrahlung zu Gute. Du strahlst pures Selbstbewusstsein aus, deshalb scharen sich deine Mitmenschen um dich. Nutze diese positive Energie, die dich jetzt umgibt, um die Akkus wieder aufzuladen und dich für kommende kalte Wintertage zu wappnen. Der Liebesplanet Venus steht in deinem Zeichen und sorgt dafür, dass deine Beziehung regelrecht aufblüht – auf einmal sind da wieder Schmetterlinge! Und auch Singles können sich freuen, denn vielleicht wartet dein Seelenverwandter hinter der nächsten Ecke.

Widder

Wow, für den Widder wird die kommende Woche fantastisch. Du stehst eindeutig auf der Gewinnerseite. Der bevorstehende Neumond mit der Sonnenfinsternis im Zeichen des Schützen setzt Energien frei, die dich regelrecht beflügeln. Du stehst morgens beschwingt auf und gehst abends zufrieden ins Bett. Das verleiht dir eine äußerst attraktive Ausstrahlung – Singles werden von Komplimenten überhäuft und in Beziehungen ist das Prickeln zurück. Und nicht nur im privaten Bereich, auch auf der Arbeit läuft es super. Dein Tatendrang ist eindrucksvoll, – im Job kannst du mit deiner Energie jetzt große Sprünge machen.

Jungfrau

Jungfrauen sind sicherheitsliebend und nicht gerade für ihre Abenteuerlust bekannt. Unter Einfluss von Merkur-Neptun und der bevorstehenden Sonnenfinsternis wird dein Wagemut und die Lust auf Neues geweckt. Laut Horoskop steht dieser neu entfachte Tatendrang unter guten Sternen. Was du jetzt anfasst, wird mit großer Sicherheit zum Erfolg. Deine Kreativität, die tief in der schlummert, kommt nun endlich zum Vorschein. Das bringt dich auch im beruflichen Kontext weiter, denn deine innovative Herangehensweise an Problematiken und dein Gespür für alternative Lösungen schätzen deine Kolleg:innen jetzt besonders.

Quellen: Brigitte-Zweiwochenhoroskop, astromedizin.info, astrowoche.wunderweib.de