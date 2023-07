Sternstunden Auf diese Sternzeichen wartet laut Horoskop das schönste Wochenende ab 21.7.

Am Wochenende steht uns ein Zeichenwechsel bevor. Die Sonne wandert vom sensiblen Krebs in den feurigen Löwen. Welche Sternzeichen davon besonders profitieren und sich auf ein tolles Wochenende freuen dürfen, liest du hier.

Aktuell ist im Universum so einiges los. Das kann uns schon mal an unsere persönlichen Grenzen bringen, wenn ein Sternen-Event das nächste jagt. Am Wochenende dürfen wir uns zum einen auf den Zeichenwechsel vom emotionalen Krebs in den lebensbejahenden Löwen freuen und gleichzeitig noch einmal in die Reflexion gehen, denn sowohl Liebesplanet Venus als auch Planetoid Chiron, der für Verletzungen und Heilung steht, werden rückläufig. Das bedeutet, Reflexion und Heilung sind unsere Themen zum Start ins Wochenende – vor allem in Beziehungsdingen. Haben wir die richtigen Menschen an unserer Seite, oder tun uns manche Personen so gar nicht gut? Was kann und möchte ich ändern, um die für mich richtigen Entscheidungen treffen zu können.

Am Sonntag gibt es dann neue, frische Energie, wenn die Sonne in den Löwen wandert und uns mit vielen positiven Schwingungen versorgt. Es wird feurig in den kommenden Wochen.

Doch welche Sternzeichen haben erstmal ein grandioses Wochenende vor sich? Laut Horoskop unter anderem diese drei.

Drei Sternzeichen dürfen sich laut Horoskop auf ein tolles Wochenende freuen

Widder

Während die Woche ein bisschen holprig gestartet ist, klingt sie wunderbar für den Widder aus. Dafür sorgen unter anderem Venus und Merkur, die viel Schönes für dich bereithalten – im Kleinen wie im Großen. Und auch in Liebesdingen läuft es gut, du wirst geliebt, fühlst dich geliebt und schöpfst daraus neue Kraft und Stärke. Am Sonntag bekommen Widder zudem durch die Löwenenergie einen richtigen Glücksschub. Also los, jetzt ist der Moment, wo du alles ausprobieren kannst. Gern auch solche Dinge, die ein kleines Quäntchen Glück brauchen, damit sie dich glücklich machen.

Zwillinge

Herrliche Tage warten auf den Zwilling. Venus und Merkur stehen dir zur Seite und haben all das im Gepäck, was dir den Sommer versüßt und das Leben leicht sein lässt: Liebe, Flirts, Spaß und Partylaune sind angesagt. Alles andere kann ruhig warten, schließlich genießt du jetzt gerade in vollen Zügen und willst dir das durch nichts verderben lassen. Du bist lebensfroh, optimistisch und sprühst nur so vor guter Laune, weil du selbst spürst, was du alles bereits erreicht hast und was da vielleicht noch kommen mag. Besser kann sich ein Wochenende kaum anfühlen.

Waage

Selbstbewusstsein und jede Menge Power bekommt die Waage durch die Löwenenergie. Du weißt, was du willst, wie du es bekommst, stehst mutig für dich ein und erreichst damit genau das, was du dir wünschst. Wichtig ist nur, vorher abzuwägen, was ganz oben auf deiner Wunschliste steht und Prioritäten zu setzen. Und nicht nur das, wenn du dein Herz öffnest, klappt es vielleicht auch mit der Liebe. Venus im Sextil hat nämlich die ein oder andere Überraschung parat. Vielleicht ist darunter auch dein Liebesmensch, mit dem du alt werden kannst.

Quellen: sodiac.de, Brigitte Horoskop