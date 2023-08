Horoskop: Auf diese Sternzeichen wartet ein energiegeladenes Wochenende ab 4.8.

Das Wochenende ab 4.8. steht ganz im Zeichen des feurigen Widder, der uns auffordert das Leben zu genießen. Welche Sternzeichen besonders von dieser Energie profitieren, liest du hier.

Positive Energie aus dem Universum sorgt am Wochenende für ganz viel Power. Das Leben will in vollen Zügen genossen werden. Daher gilt für alle Sternzeichen: Spaß haben, loslassen, tanzen, bewegen und sich auf das Abenteuer Leben einlassen.

Drei Sternzeichen spüren die positiven, energetischen Vibes aber ganz besonders und dürfen sich daher auf ein Wochenende voller Optimismus, tollen Begegnungen und Leichtigkeit freuen.

Drei Sternzeichen haben ab dem 4.8. ein energiegeladenes Wochenende

Widder

Gute Laune und eine riesige Portion Optimismus: Der Widder strahlt diese Woche voller Lebensfreude. Deine Power ist zurück und am Wochenende bieten sich beste Gelegenheiten, neue Ideen anzupacken und umzusetzen. Deine positive Ausstrahlung öffnet möglicherweise die ein oder andere Tür und spannende Menschen treten in dein Leben. Überraschende Wendungen sind nicht ausgeschlossen. Was immer du dir vornimmst, es läuft einfach wie am Schnürchen.

Zwilling

Langweilig wird es bei dem Zwilling nie, so auch nicht am Wochenende. Neue Dinge lernen, ein neues Hobby starten, neue spannende Menschen treffen? Jetzt ist alles möglich, denn das Universum hält ganz viele Energien für dich bereit, die dich mit Leben und Leichtigkeit erfüllen. Freude, Liebe, Enthusiasmus – Tage voll schöner, erfüllender Momente erwarten dich, lieber Zwilling. Freu dich auf ein Wochenende voller Abwechslung und ganz viel Bewegung – im Innen und Außen.

Steinbock

Gerade läuft es einfach richtig gut? Kein Wunder, denn für Steinböcke stehen die Sterne gerade ganz besonders gut. Mars, Merkur, Uranus, Jupiter, Saturn und Neptun: Dir stehen alle Türen offen und wonach auch immer dir am Wochenende der Sinn steht: alles drin. Du möchtest in deinem Leben etwas verändern, dann geh es jetzt an! Glaub an dich, mit dieser Unterstützung aus dem Universum wird es ganz sicher gelingen.