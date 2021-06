Wir alle bräuchten manchmal am besten eine Pause – und laut Horoskop merken diese Sternzeichen das derzeit ganz besonders.

Körperlich, emotional, mental – unsere Reserven in all diesen Feldern sind begrenzt. Und manchmal eben aufgebraucht. In einem oder gleich mehreren Bereichen. Eigentlich nicht schlimm. Das Problem ist nur, dass das Leben oftmals keine Rücksicht darauf nimmt, wie viel Puste wir noch übrig haben. Es fordert und stellt uns seine Aufgaben, ohne darauf zu achten, in welcher Verfassung wir uns befinden. Im Grunde ist es dann an uns, zurückzutreten und zu sagen: "Stopp! Ich brauche jetzt mal eine Pause." Aber wie könnten wir? Wenn die Kinder versorgt werden wollen, der Job gemacht werden muss, der Rentenbescheid sowieso schon von einer stockdunklen Zukunft kündet ... Es ist gar nicht leicht, sich eine Pause zu gönnen, und so finden viele Menschen ihre eigenen, kreativen Wege, um selbst dann noch weiter zu machen, wenn ihre Akkus leer sind. Oder um sie schnellstmöglich wieder aufzuladen. Folgende Sternzeichen befinden sich laut Horoskop aktuell in einer Phase oder kurz davor, in der sie genau vor dieser Wahl stehen: Schaffen sie es, eine Pause einzulegen? Oder gelingt es ihnen anders, wieder zu Atem zu kommen?

Horoskop: Bei diesen Sternzeichen ist gerade irgendwie die Luft raus

Steinbock

Steinböcke befinden sich derzeit in einem Gefühlschaos und das zermürbt sie zusehends. Als eher rational veranlagtes Erdzeichen fällt es dem Steinbock schwer zu akzeptieren, wenn Emotionen ihm "im Weg stehen", wie es ihm nun der Fall zu sein scheint – was aber natürlich nicht der Wahrheit entspricht, da unsere Gefühle uns immer etwas Gutes wollen. Die Sterne würden Steinböcken jetzt wünschen, dass sie sich eine Pause nehmen könnten, zumindest in der Form, dass sie ihren Ehrgeiz etwas herunterschrauben. Das würde ihnen den nötigen Raum geben, ihr inneres Chaos zu ordnen. Und sich wieder stärker zu fühlen.

Krebs

Krebse haben in letzter Zeit viel von sich gegeben und sich um die Menschen in ihrem näheren Umfeld mit Hingabe und Leidenschaft bemüht – allerdings mit mäßig spürbarem Erfolg. Das ist frustrierend. Und demoralisierend. Als sensibles Wasserzeichen wird der Krebs wahrscheinlich fühlen, dass es nun am besten ist, den Druck rauszunehmen, sich zurückzuziehen und auf sich selbst acht zu geben. Das füllt nicht nur die Energiespeicher wieder auf. Sondern wird langfristig auch zur Lösung der eigentlichen Anliegen beitragen.

Löwe

Löwen sind üblicherweise gut darin, mehrere Dinge "gleichzeitig" zu wuppen. Doch unter Plutos Einfluss fühlen sie sich nun schnell überfordert, wenn zwei oder mehr To Dos zur selben Zeit in ihrem Bewusstsein kreisen. Verständlich, denn für Multitasking sind wir auch gar nicht gemacht. Gut täte es dem Feuerzeichen nun, sich auf das Wichtigste, Dringlichste zu konzentrieren und alles andere beiseite zu schieben. Das wird nicht nur Kapazitäten freisetzen – sondern möglicherweise auch durch die Erledigung einer Sache neue Motivation bringen.