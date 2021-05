Die Horoskop-News im Brigitte-Ticker: Bei diesen Sternzeichen sieht jetzt alles so leicht aus.

Horoskop 2021: Alle Infos und News zu den Sternzeichen

5. Mai: Bei diesen Sternzeichen sieht jetzt alles irgendwie leicht aus

Einen Marathon laufen, ein erfolgreiches Business führen, einen Vortrag vor 300 Fremden halten, einen Zweijährigen ins Bett bringen, Verantwortung tragen ... manche Menschen machen solche abgefahrenen Dinge – und lassen es auch noch aussehen, als wäre es leicht. Zumindest phasenweise. Folgende Sternzeichen scheinen sich derzeit in einer solchen Phase zu befinden.

Wassermann

Beim Wassermann kann zwar gerade nicht jeder von außen sofort erkennen, was er eigentlich ganz genau macht – doch es wirkt auf jeden Fall ziemlich easy und entspannt. Wie lässig und cool das Luftzeichen derzeit ein Ding nach dem anderen raushaut, mag manchen Leuten fast schon überheblich erscheinen – doch ganz offensichtlich haben Wassermänner gerade einfach alles im Griff.

Zwillinge

Zwillinge haben typischerweise verdammt viel auf dem Kasten, halten damit aber meistens hinter dem Berg, vermeiden es tunlichst, sich selbst zu überfordern und nehmen alles mit Humor – et voilà, und schon sieht es leicht aus, abzuliefern wie ein Zwilling. Auch jetzt wirken Zwillinge für Außenstehende wie die Master of Everything. Allerdings kann der Schein natürlich durchaus mal trügen ...

Waage

Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht, warum das Leben schwer nehmen, wenn man es auch leicht nehmen kann? Dieser Philosophie haben sich Waagen nun vorgenommen zu folgen und erscheinen dadurch in nahezu jeder Lebenslage locker, umgänglich, charmant und ausgeglichen. So als könnte ihnen kein Sturm etwas anhaben. Stellt sich nur die Frage: Ist es wirklich so einfach?

Schütze

Auch wenn in vielen Schützen (zu ihrem eigenen Unmut) Ehrgeiz und Perfektionismus schlummern, steht für das Feuerzeichen die Freude an dem, was es tut, jetzt absolut im Vordergrund. Statt mit Disziplin gehen Schützen ihre Aufgaben mit Begeisterung und Leidenschaft an (oder lassen es einfach ganz ...). Deshalb erlebt man Schützen derzeit weitestgehend energiegeladen und leichtfüßig und kaum abgekämpft und schwerfällig.