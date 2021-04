Dass der Mensch ein soziales Wesen ist, dürfte sich mittlerweile herumgesprochen haben. Wir verdanken nahezu alles, was unsere Welt heute ausmacht, in hohem Maße der Tatsache, dass wir uns mit anderen Artgenossen zusammenschließen –gemeinsam sind wir eben stark, alleine kaum imstande zu überleben. Zwar fällt es uns aufgrund dieser Eigenschaft vergleichsweise schwer, einen durch Aerosole übertragbaren Virus auszumerzen, doch im Großen und Ganzen ist unser Gemeinschaftssinn eine Superheldenkraft.

Wie gut wir uns jedoch im Einzelnen in unserem Sozialgefüge zurechtfinden, kann von Mensch zu Mensch zum Teil stark variieren. Dem einen gelingt es leicht, sich in nahezu jede beliebige Gruppe zu integrieren und andere Leute für sich zu gewinnen, andere tun sich schwerer damit, sich auf ihr Umfeld einzustellen und den richtigen Ton zu treffen. Um diese Unterschiede abbilden zu können, haben Wissenschaftler:innen den Begriff "soziale Intelligenz" eingeführt, der die Fähigkeit bezeichnet, mit anderen zu interagieren. Laut dem Kommunikationsexperten Michael Thompson zeichnen sich besonders sozial intelligente Menschen durch folgende fünf Eigenschaften aus:

Situationsbewusstsein,

Präsenz,

Authentizität,

Clarity,

Empathie

– kurz SPACE. Genau wie jeder Mensch über eine gewisse Intelligenz verfügt, sind wir alle sozial intelligent – nur eben in unterschiedlicher Ausprägung. Wie es laut Horoskop typischerweise bei deinem Sternzeichen um diese wichtige Fähigkeit bestellt ist, erfährst du in unserer Galerie. (Und mehr über die psychologischen Hintergründe und Merkmale kannst du übrigens in unserem Artikel über soziale Intelligenz nachlesen)

