Die meisten Menschen stimmen anderen gerne zu und tun sich schwer damit, Nein zu sagen – könnte man meinen. Doch im Alltag zeigt sich immer wieder, dass es solche und solche Charaktere gibt. Einige Leute scheinen grundsätzlich aus Prinzip erstmal dagegen zu sein und Einwände zu haben. Egal ob es um Ideen, Vorschläge, Meinungen oder Trends geht.

Natürlich hat beides sein Für und Wider: Allzu unkritisch zu sein und sich auf jeden Impuls einzulassen, ist eine gute Strategie, um regelmäßig auf die Nase zu fallen – und das zum Teil nicht einmal aufgrund eigener Verirrungen, sondern wegen fremder, denen man sich eben zu unbefangen angeschlossen hat. Stets mit Skepsis und einer Anti-Haltung zu reagieren, führt hingegen dazu, dass man kaum eine Chance hat, positiv überrascht zu werden und ungeahnt bereichernde Erfahrungen zu sammeln.

Wie so oft wäre ein gesunder Mittelweg und eine möglichst große Flexibilität, um von Fall zu Fall zu entscheiden, sicherlich das Ideal. Doch das erreichen wir wie immer nicht alleine, sondern nur gemeinsam – weil es glücklicherweise solche und solche Menschen gibt. Zu welchen du dich laut Sternzeichen zählen kannst, erfährst du in unserer Galerie.

Du möchtest mehr über dich und die anderen Sternzeichen erfahren? Falls dich Beziehung und Partnerschaften interessieren, kannst du dich in unserem Partnerhoroskop schlau machen. Dort findest du Tipps und Infos für alle möglichen Sternzeichen-Paarungen. Möchtest du generell wissen, wie die zwölf Sternzeichen-Typen in Beziehungen agieren und was sie brauchen? Das kannst du in unserem Liebeshoroskop nachlesen.

Auch interessant findest du vielleicht, was dein Mondzeichen über dich verrät oder was unser Aszendentenrechner über deine Persönlichkeit enthüllen kann. Und was die Sternzeichen und die vier Elemente miteinander zu tun haben, kannst du ebenfalls bei uns erfahren. Übrigens: Die Illustrationen in unserer Galerie hat die Hamburger Künstlerin Corinna Chaumeny für uns gestaltet. Auf ihrer Website erfährst du mehr über sie und ihre Arbeit.