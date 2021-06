Einfach so nach draußen gehen, ohne sich vorher eine Viertelstunde lang warm anzuziehen. Morgens aufstehen und abends ins Bett gehen, ohne auch nur einmal das Licht in der Wohnung einzuschalten. Am Wochenende freiwillig früh aus den Federn hüpfen, weil so viele schöne Dinge geplant sind für die freie Zeit. All das ist Sommer. Und noch vieles mehr.

Im Sommer steigt bei den meisten Menschen das Stimmungsbarometer, ohne dass dafür irgendetwas Besonderes passieren müsste. Viele Leute sind umgänglicher, freundlicher, unternehmungs- und lebenslustiger. Gerade nach dem Corona-Winter wissen wir selbst "kleine" Freiheiten, wie mit einer Weinschorle oder einem Eis mit der Bestie im Café zu sitzen, einfach wieder extrem zu schätzen.

Auch unser Universum meint es diesen Sommer im Großen und Ganzen gut mit uns. Mars sendet positive Energien, zunächst aus Löwe, später aus Jungfrau. Jede Menge Sternschnuppenregen von den Libriden Anfang Juni bis hin zu den Perseiden im August inspirieren und ermutigen uns zu hoffen und zu träumen. Worauf du dich laut Sternzeichen in diesem Sommer besonders freuen kannst, erfährst du in unserer Bildergalerie.

