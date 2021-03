Wenn ein Monat schon damit losgeht, dass man jede Menge Schokolade verputzen darf, kann er ja eigentlich nur gut werden – oder? Mit Ostern, dem einzigen Set an Feiertagen, auf das wirklich immer und zum Glück auch in diesem Jahr Verlass ist, hat der April auf jeden Fall einen ganz fetten Pluspunkt in the books. Dabei hat es der Monat ohnehin alle Jahre wieder leicht, uns zu überzeugen: Die Natur erblüht um uns herum, die Vögel scheinen das Leben zu besingen, die Hummeln stimmen munter summend mit ein und an manchen Tagen ist es fast, als hätte es diesen schrecklichen Winter nie gegeben.

Von der ersten Radtour über den ersten Teint bis hin zum Angrillen – der April bietet jede Menge Anlässe, auf die wir uns freuen können, die uns neue Kraft geben und unsere Stimmung, komme, was wolle, garantiert heben werden. Was sich die Sterne und Planeten für die zwölf Sternzeichen im einzelnen überlegt haben, erfährst du in unserer Galerie. Aber nicht dass du mit falschen Erwartungen daran gehst: So konkret wie "Angrillen" wird unsere gute, alte Allmacht bekanntlich nie ...

